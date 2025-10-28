El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El Pleno de Corvera aprobó este martes las cuentas de 2026. José Simal

Corvera contará con un presupuesto de 28,7 millones de euros el año que viene

El gobierno local aprobó las cuentas marcadas por el aumento del gasto social que por primera vez supera los 200 euros por habitante

Lucía López Pérez

Lucía López Pérez

Castrillón

Martes, 28 de octubre 2025, 19:59

Comenta

Corvera ya tiene presupuestos para 2026. El gobierno local aprobó este martes los 28.785.505 euros que marcarán los proyectos del próximo año para ... el concejo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»
  3. 3 Grave accidente laboral en una mina de Tormaleo: un joven de 20 años resulta herido tras volcar un dúmper
  4. 4 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  5. 5 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  6. 6 Fallece en Oviedo la comerciante María Elvia Clemente, hermana de Fina, con sólo dos días de diferencia
  7. 7

    Una nueva vida en Asturias tras la dana: «La gente de Villaviciosa se ha volcado para tener una nueva oportunidad»
  8. 8

    La jueza autoriza a sacar de la balsa de Ribadesella los coches en los que se cree que están Maritrini y su bebé
  9. 9 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»
  10. 10 Amazon planea despedir hasta 30.000 empleados corporativos en su mayor recorte desde 2022

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Corvera contará con un presupuesto de 28,7 millones de euros el año que viene

Corvera contará con un presupuesto de 28,7 millones de euros el año que viene