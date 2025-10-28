Corvera contará con un presupuesto de 28,7 millones de euros el año que viene

Corvera ya tiene presupuestos para 2026. El gobierno local aprobó este martes los 28.785.505 euros que marcarán los proyectos del próximo año para ... el concejo.

El presupuesto fue expuesto en un Pleno donde los grupos de la oposición afearon la falta de tiempo a la hora de acceder a la documentación y donde la concejala de Hacienda, Patricia Suárez, defendió un presupuesto que «mantiene el ayuntamiento totalmente saneado, deuda cero y con proyectos pensados para todas las parroquias y barrios del concejo».

Precisamente un 32% de las cuentas está destinado a inversiones que durante la semana pasada fueron presentadas a los vecinos de los barrios del concejo. Entre ellas destacan el primer carril bici de Corvera, mejoras en la pista finlandesa, la instalación de cubiertas en varios parques y la mejora de las infraestructuras rurales en Villa, Solís y Molleda, entre otras.

No obstante, Vox y PP señalaron la falta de la pista de atletismo entre estas inversiones. Patricia Suárez aclaró que dicha inversión se encuentra en los presupuestos de este año, para la que se reserva un crédito, y afirmó que desde el gobierno «hay voluntad de que se lleve a cabo».

Otro de los puntos que PP y Vox echaron de menos fue la reducción fiscal y la falta de bonificaciones en la viñeta para vehículos eléctricos. «Creemos que un ayuntamiento con deuda 0 puede reducir esta presión», destacó Diana García, portavoz de Vox, quien además solicitó un incremento salarial para la plantilla municipal, especialmente para la Policía Local, de quienes señaló que «no pueden asumir tareas de la Guardia Civil» ante la «inseguridad» del concejo.

Por su parte, Alejandro Méndez, portavoz del PP cargó contra el incremento en las subvenciones nominativas al deporte al considerarlo escaso en comparación al de este año. «No existen bonificaciones que redunden en el incremento de la natalidad y en que pueda venir gente a vivir al concejo. No hay políticas de vivienda», añadió Méndez Mántaras.

Desde IU expusieron varias propuestas para aumentar las partidas sociales que, según señaló Marisa Rodríguez, no fueron tenidas en cuenta. El presupuesto del próximo año, no obstante, está marcado por el aumento del gasto social que por primera vez supera los 200 euros por habitante y alcanza los 3.227.879,90 euros. «Los impuestos no son un abuso, se traducen en servicios de calidad», defendió Patricia Suárez.

En el apartado de preguntas el protagonista fue el ascensor de La Estrada que en las últimas semanas ha vuelto a ser motivo de queja por parte de los vecinos. «Estamos haciendo un contrato de mantenimiento de más de 5.000 euros al año con un servicio 24 horas», explicó el alcalde.