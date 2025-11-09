Corvera contratará a 23 personas con el nuevo plan de empleo

El Ayuntamiento de Corvera va a contratar a 23 personas durante un año, a través del nuevo plan de empleo, de las cinco serán en ... prácticas. De los otros dieciocho contratos, diez serán para personas mayores de 45 años y ocho para menores de 45 años. Todos ellos serán contratos de un año de duración.

«Estas contrataciones tienen una doble finalidad, no sólo benefician a las propias personas que son contratadas, sino que repercuten positivamente en todos los vecinos y vecinas, ya que gracias a ellas se realizan obras y se ofrecen servicios que demanda la ciudadanía, como trabajos de pintura, jardinería o de monitores y monitoras deportivos de las actividades ciudadanas gratuitas», ha señalado la concejala de Personal del Ayuntamiento de Corvera, Rocío Martínez, quien ha querido aclarar que «en ningún caso las personas contratadas van a desarrollar tareas estructurales de la plantilla municipal. Tendrán un plan de tareas específico y con actuaciones específicas dentro de un plan de trabajo específico asignado en su contratación».

La previsión es abrir el plazo solicitud de los puestos a mediados de este mes de noviembre, para que los contratos sean efectivos a lo largo de diciembre.

El plan tiene un presupuesto de 667.117 euros, aportados en un 90% por el Principado de Asturias y con un 10% por el Ayuntamiento de Corvera.