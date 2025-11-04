Corvera inicia la contratación de las obras de su primer carril bici Los trabajos, que incluyen la creación de un circuito saludable y la mejora de la pista finlandesa, estarán listos el próximo año

L. L. P. LAS VEGAS. Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El carril bici de Corvera está más cerca de ser una realidad. Después de que se presentase el proyecto a los vecinos de Las Vegas y Los Campos hace unas semanas, el Ayuntamiento acaba de sacar a licitación la adecuación de espacios públicos y construcción del primer carril bici del concejo.

El contrato tiene un presupuesto base de 375.710,43 euros y busca por un lado facilitar el uso y el transporte seguro en bicicleta, y por otro mejorar y aumentar la dotación de sendas, para uso peatonal y deportivo, todo ello con el fin de «fomentar hábitos saludables como es el uso de la bicicleta y la práctica de otros deportes al aire libre, a la vez que se contribuye a reducir el impacto generado por el cambio climático, mejorando las infraestructuras públicas existentes para facilitar la movilidad sostenible».

De esta manera, el proyecto contempla la adecuación de tres tramos. Una senda ciclable, que discurra en una zona segregada del tráfico motorizado por espacios abiertos como parques y jardines; un paso ciclista, que discurre en perpendicular al sentido de los vehículos en calzada sirviendo de cruce de la misma; y una calzada bici, que discurre adosado a la calzada, en doble sentido de manera independiente al vial de circulación de vehículos.

No obstante, en el tramo de la AS-17, desde la cuesta de Los Campos hasta Villalegre, el carril no podrá discurrir por el arcén ya que el Principado no lo ha autorizado al no existir suficiente espacio para ello.

«En todo el ámbito de actuación del proyecto ha sido necesario desarrollar soluciones diferentes con el fin de adaptarlas del mejor modo posible al espacio existente», explican los pliegos. De esta manera se establecen un total de cinco tramos que comienzan en el apeadero de Renfe de Los Campos, transcurren junto a la Pista Finlandesa, continuará paralelo a la acera del prao de la fiesta, conectará con el vial Donantes de Sangre para enlazar con la carretera AS-17 y llegará hasta el límite con Villalegre, donde se unirá con el carril bici de Avilés.

Las obras contemplan, además, la adecuación de un circuito saludable en Los Campos y la mejora de la pista finlandesa, arreglando el firme, el mobiliario y el alumbrado de la misma. Su longitud de la pista finlandesa no se verá afectada ya que su recorrido tras la ejecución de las obras seguirá siendo de 834 metros aproximadamente. Lo que sí se verá afectado es su superficie, pasando a disponer de 2.919 metros cuadrados frente a los 2.085 que presenta actualmente.

Alrededor del prao de la fiesta se construirá una senda peatonal que no impedirá el transcurso de las fiestas.

Las obras tienen un plazo de ejecución de cinco meses con lo que se espera que el próximo año los vecinos ya puedan estrenar su primer carril bici.