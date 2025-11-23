Corvera instala un techo en la zona biosaludable de Las Vegas

El Ayuntamiento de Corvera sigue cubriendo algunos de los espacios públicos para el esparcimiento, y si comenzó con la zona de juegos infantiles junto al ... Tomás y Valiente, ahora está haciendo lo propio en la zona biosaludable del prao de la fiesta de Las Vegas. Allí los trabajos ya han comenzado y avanzan a a buen ritmo. La superficie que se va a cubrir es de más de trescientos metros cuadrados y conlleva una inversión de 169.400 euros.

La finalización de los trabajos está prevista que se produzca bien a finales de año o las primeras semanas del año que viene, siempre condicionados por la climatología. La cubierta de este espacio tendrá características similares a la que también está en ejecución en el parque infantil de Los Campos y a la que ya existe en el Tomás y Valiente, con una estructura de poliéster de alta resistencia «que garantiza seguridad, durabilidad y permite una excelente transmisión de luz natural, una solución ofrece confort tanto en los días de lluvia como en jornadas de fuerte insolación, favoreciendo el uso durante todo el año», destaca el Consistorio.

«Hemos decidido replicar el modelo en otras zonas del municipio y cumplimos uno de nuestros compromisos que teníamos con los vecinos y vecinas de Corvera, el de ir cubriendo más zonas infantiles o como este caso espacios para la gimnasia y ejercicio de personas mayores», explica el alcalde, Iván Fernández, con la pretensión de crear «una red de equipamientos más cómodos, seguros y accesibles, respondiendo a las necesidades actuales de la ciudadanía».

También se está cubriendo el parque infantil de Los Campos para permitir su uso durante todo el año

Además como complemento de esta cubierta se sanearán o renovarán los aparatos de gimnasia existentes en la zona y se renovará todo el firme, de esa manera quedará un espacio totalmente renovado.