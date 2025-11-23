El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El alcalde visitó la obra. LVA

Corvera instala un techo en la zona biosaludable de Las Vegas

Los trabajos, que suponen una inversión cercana a los 170.000 euros, ya han comenzado y avanzan a buen ritmo

R. D.

LAS VEGAS.

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Ayuntamiento de Corvera sigue cubriendo algunos de los espacios públicos para el esparcimiento, y si comenzó con la zona de juegos infantiles junto al ... Tomás y Valiente, ahora está haciendo lo propio en la zona biosaludable del prao de la fiesta de Las Vegas. Allí los trabajos ya han comenzado y avanzan a a buen ritmo. La superficie que se va a cubrir es de más de trescientos metros cuadrados y conlleva una inversión de 169.400 euros.

