Corvera reclama al Principado la mejora de las deficiencias en el colegio de Los Campos

Imagen de archivo del Colegio de Los Campos.

Lucía López Pérez Los Campos Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Corvera pedirá al Gobierno del Principado que asuma las obras de mejora en el colegio de Los Campos.

El Ayuntamiento recibió un ... escrito de la dirección del centro en el que se daba cuenta de una serie de defectos del edificio principal, concretamente en la fachada y su estructura. Los técnicos municipales hicieron una inspección y emitieron un informe en el que concluyen que la subsanación de esos defectos no son competencia municipal, sino del Principado al tratarse de deficiencias estructurales.

El concejal de Educación ya ha trasladado el contenido del informe técnico tanto a la dirección del colegio como a la Consejería de Educación para que se actúe en consecuencia. «Se trata de deficiencias que no nos corresponden. No podemos destinar recursos municipales a actuaciones que exceden nuestras competencias», explica el edil, José Luis Montes. «No podemos destinar recursos municipales a actuaciones que exceden de nuestras competencias» Desde el Ayuntamiento se explica, no obstante, que el arquitecto municipal volverá al colegio para saber, independientemente de lo que haga la Consejería de Educación del Principado, si el Consistorio tiene que tomar medidas complementarias en cuanto el Principado acometa las obras.

