Imagen de archivo del Colegio de Los Campos. MARIETA

Corvera reclama al Principado la mejora de las deficiencias en el colegio de Los Campos

El Ayuntamiento recibió un escrito de la dirección del centro y tras una inspección se decretó que el arreglo corresponde a Educación

Lucía López Pérez

Lucía López Pérez

Los Campos

Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Ayuntamiento de Corvera pedirá al Gobierno del Principado que asuma las obras de mejora en el colegio de Los Campos.

El Ayuntamiento recibió un ... escrito de la dirección del centro en el que se daba cuenta de una serie de defectos del edificio principal, concretamente en la fachada y su estructura. Los técnicos municipales hicieron una inspección y emitieron un informe en el que concluyen que la subsanación de esos defectos no son competencia municipal, sino del Principado al tratarse de deficiencias estructurales.

