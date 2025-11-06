Corvera reparte castañas y sidra dulce en seis amagüestos Del 8 al 15 de noviembre los barrios y parroquias del concejo acogerán varias celebraciones que arrancan este sábado en Campañones y Las Vegas

Corvera ya huele a castañas con los preparativos para celebrar sus amagüestos, que se llevarán a cabo en todos los barrios y parroquias del 8 al 15 de noviembre.

El Amagüestu Popular de Las Vegas será el encargado de abrir este sábado esta nueva edición a partir de las 17 horas en la plaza de Los Maestros. Allí, el Ayuntamiento organizará su tradicional amagüestu que cada año reúne a cientos de vecinos. En total, se repartirán de forma gratuita unos 100 kilos de castañas y 200 litros de zumo de manzana.

Previamente, a las 13 horas, en Campañones se llevará a cabo la celebración en el Centro Social con productos de temporada. El siguiente fin de semana Cancienes tomará el relevo, el viernes 14 de noviembre. La Asociación de Vecinos La Lechera de Cancienes celebrará la fiesta desde las 17 horas en su sede, con reparto de castañas y la música con el dúo Vane y Roberto entre 18 y las 21 horas.

El calendario se cerrará el 15 de noviembre. En Molleda, la Asociación de Vecinos ofrecerá sidra dulce y cucuruchos de castañas en la pista polideportiva a partir de las 18 horas. A la misma hora, la Asociación Xente Nuevo reunirá a los vecinos de Los Campos en el Centro Sociocultural. En Solís, la cita comenzará a las 18.30 horas, con juegos tradicionales, sidra y castañas, y baile, que pondrá el broche a una semana llena de tradición.