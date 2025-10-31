«Para evadir el dolor es en lo que me distraigo. Esto me saca de lo malo»

L. L. P. LAS VEGAS. Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Aida Pantiga guarda en sus manos el don de convertir las cosas más cotidianas, como una botella o varios periódicos, en auténticas obras de arte. A sus 89 años a esta corverana no hay disciplina artística que se le ponga por delante cuando se trata de utilizar unas manos que «desde que era pequeña mi madre me decía que eran de oro».

Cuadros hiperrealistas, manteles bordados con sumo cuidado, bolsos hechos con ganchillo y latas de refresco o cestas realizadas con periódicos y revistas no son solo algunas de las creaciones de las que más orgullosa se siente, sino también parte de su historia, que durante estas semanas ha podido verse en el centro sociocultural de Las Vegas dentro de la exposición 'Antología Personal II'.

«Me levanto sobre las 9, desayuno, friego los cacharros y ya me pongo a hacer cosas. A veces me dan las tres y se me olvida que tengo que comer. Así paso los días», comenta con una naturalidad digna de quien tiene la pasión por crear «de nacimiento».

Pese a la variedad en su artesanía, asegura disfrutar «con todo» ya que en los ratos que pasa creando se olvida, al menos por un rato, de la pena que la pérdida de tres de sus hijos le genera desde hace años. «Tuve una vida muy triste y para evadir ese dolor es en lo que me distraigo. Hay que tirar adelante, esto es lo que me saca a mí de lo malo», asegura.

Esa tristeza la canaliza en una labor artesana que «se está perdiendo» y que le gustaría que tuviera más reconocimiento. «Antes remendábamos los pantalones a los paisanos y ahora los compran rotos», dice asombrada de un pasado del que nunca se olvida, como tampoco lo hace de su maña para coser vestidos de muñecas o hacer sus propias joyas con abalorios.

«Hay mucha variedad, no es que sea solo una exposición de cuadros o de bolsos. Aquí hay de todo», explica y asegura que uno de sus sueños sería exponer en una ciudad grande como Oviedo o Gijón, aunque se muestra muy agradecida de hacerlo en Corvera, su casa.