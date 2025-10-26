El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Helicóptero del SEPA.

Localizan al hombre de 87 años desaparecido desde el viernes en Corvera

Poco después de que este domingo se reanudase su búsqueda, dieron con él sano y salvo

E. C.

Domingo, 26 de octubre 2025, 11:16

Localizado el hombre de 87 años que desapareció en Corvera el pasado viernes. Poco después de que esta mañana se reanudase el rastreo, en el que han participado efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), Unidad Canina de Rescate, la Unidad de Drones y el Grupo de Rescate a bordo de un helicóptero, le han hallado sano y salvo.

Se le había visto por ultima vez el pasado viernes en el entorno del IES de Los Campos, en Corvera y el sábado por la mañana se dio la voz de alarma.

Desde ese día, un amplio dispositivo en el que también participaron efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y los voluntarios de la Agrupación Municipal de Protección Civil de Corvera inició la búsqueda, que ha tenido un final feliz.

