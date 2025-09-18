Malestar en Corvera por el horario reducido de su escuelina

En la escuelina de Las Vegas, en Corvera, el nuevo curso no ha arrancado todo lo bien que las familias esperaban. Después de ... llevarse a cabo el periodo de adaptación durante estas semanas, el centro preveía iniciar a partir de este lunes, 15 de septiembre, el horario ampliado de 8.30 a 16 horas o de 8 a 16 en caso del servicio de madrugadores.

Sin embargo, el cambio de horario no se ha llevado a cabo, lo que ha desencadenado el malestar de las familias que ven en el horario actual, de 9 a 13.15 horas, un obstáculo a la hora de conciliar.

El pasado viernes, el centro envió un comunicado a las familias por correo electrónico en el que avisaban del mantenimiento del horario reducido ante la falta de personal.

«Estamos hablando de bebés que necesitan atención constante. No es como un niño de 8 ó 10 años, que lo puedes dejar con alguien», señala una de las madres afectadas, que incide en que «ni las cuidadoras ni la directora tienen culpa» e insta a las administraciones a una pronta solución.

«Algunos ya tenían que haber empezado con el comedor y hay madres que esta semana se han tenido que coger días en el trabajo porque los niños no se quedaban a comer», explica

Desde Educación se está trabajando en una solución, ya que la situación afecta a más escuelinas, en las que el personal de sustitución se facilita a través de Empleo Público. «Las bolsas de empleo las vamos a combinar con las bolsas de los ayuntamientos y tratamos de correr en cubrir las sustituciones que se producen y a veces no es con toda la celeridad que nos gustaría.», señaló ayer la consejera de Educación, Eva Ledo.

Las familias de Corvera, no obstante, lamentan no tener una fecha exacta que facilite la conciliación.