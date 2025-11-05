El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

PP y Vox piden más seguridad para la zona rural de Corvera

La Guardia Civil está investigando los recientes robos en parroquias como Solís o Cancienes que han generado preocupación

Miércoles, 5 de noviembre 2025

Los grupos municipales de Vox y PP han reclamado al gobierno local de Corvera medidas urgentes para poner solución a la oleada de robos que los vecinos de Solís y Cancienes llevan sufriendo desde hace tiempo.

Esta semana los vecinos convocaron una reunión que contó con la presencia del alcalde, Iván Fernández, el capitán de la Guardia Civil de Avilés y representantes de los grupos municipales para abordar la situación que la benemérita ya se encuentra investigando.

Desde Vox, Diana García señala que «llevamos ya al Pleno de septiembre nuestra preocupación por la inseguridad, y preguntamos por las soluciones que planteaba el gobierno socialista, sin que el alcalde nos expusiera soluciones reales a esta situación que sufren los vecinos». Desde Vox valoran como «un primer paso positivo» que se hayan reforzado las patrullas en la zona más afectada, «pero llevamos dos meses alertándole del problema que tenemos, y escuchando únicamente evasivas a nuestras preguntas y a nuestras propuestas».

García hizo hincapié en el último Pleno en la necesidad de incrementar la plantilla de la Policía Local, dado que «los agentes deben asumir funciones adicionales por la falta de efectivos de la Guardia Civil en el cuartel de Cancienes». Insiste en que la seguridad de los vecinos debe ser una prioridad y reclaman al gobierno municipal que actúe de forma planificada y con medios suficientes para garantizarla en todo el concejo.

Por su parte, desde el PP, Alejandro Méndez lamenta la inseguridad de los vecinos de la zona rural y pide medidas al Ayuntamiento. «El alcalde de Corvera lleva meses incumpliendo su deber de convocar la Junta Local de Seguridad, pese a que la ley lo establece claramente. Esa dejadez demuestra una falta total de compromiso con la seguridad de los vecinos», señala Méndez Mántaras, que propone además medidas preventivas como la mejora del alumbrado, la instalación de cámaras en puntos estratégicos y la promoción de canales de comunicación directa con los vecinos de estas zonas.

