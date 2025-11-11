El Principado repara un hundimiento en la carretera de Los Campos a Trubia

Lucía López Pérez Corvera Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias acaba de dar inicio a las obras para reparar el hundimiento en la carretera AS-233, entre Los Campos y Trubia. Los trabajos se concentran en el punto kilométrico 1,5 y fueron solicitados por el Ayuntamiento ante el aumento de la preocupación por un hundimiento que ocupaba todo un carril y suponía un peligro para la circulación en una zona de curvas.

El hundimiento se produjo hace ya meses a causa del mal funcionamiento del sistema de drenaje en este punto. Las actuaciones previstas para arreglarlo consisten en la construcción de un muro de escollera de 38 metros de longitud y 5,50 metros de altura, cimentado sobre roca, con el fin de asegurar la estabilidad del terreno y, en consecuencia, la seguridad de la carretera.

La obra supone una actuación fundamental para garantizar la seguridad viaria y la estabilidad de una vía que conecta varios concejos y cuya titularidad es regional. La inversión destinada para esta obra asciende a casi 140.000 euros, con un plazo estimado de ejecución de dos meses si las condiciones meteorológicas lo permiten. De esta forma, se espera que las obras finalicen a principios del próximo año.

Con esta actuación, según destacan desde el Ayuntamiento, no sólo se busca recuperar la integridad de la infraestructura vial sino también preservar la seguridad de los usuarios y facilitar la comunicación entre concejo.

Durante el transcurso de los trabajos no será necesario cortar la vía al tráfico completamente, ya que estará regulado con semáforos temporales que darán paso alternativo entre ambos sentidos de circulación. Los semáforos provisionales ordenarán el paso de vehículos de un solo sentido de forma alternada para mantener la seguridad y fluidez en la circulación durante las obras.

Iván Fernández, alcalde de Corvera, visitó ayer la zona junto al concejal de Obras, Jorge Suárez, y destacó que la inversión fue solicitada desde el Ayuntamiento al Principado y «forma parte de la estrecha colaboración y cooperación entre ambas administraciones.

El alcalde señaló, además, la necesidad de llevar a cabo esta actuación, ya que «por ser una carretera con un tránsito elevado y ante el riesgo de que el hundimiento pudiera agravarse, se han adelantado los trabajos. Siempre es mejor prevenir que lamentar», dijo.