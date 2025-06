Roban nueve colmenas que la empresa Chusmiel tenía en Villa, Corvera

Hace años Jesús García y Yolanda García comenzaron con su negocio de apicultura y venta de miel casera. Bajo el nombre de Chusmiel, la ... empresa cuenta con varias colmenas en Villaviciosa y hasta hace poco también lo hacía en La Laguna, en Corvera. Sin embargo, el robo de nueve panales entre abril y mayo ha hecho que el matrimonio desista en su empeño por mantenerlos en la parroquia de Villa.

Jesús asegura que no es la primera vez que pasa, sino que «casi todos los años llevaban algo, pero te quitaban panales y lo ibas asimilando», aunque sí es la primera vez que el botín es tan amplio. El primero de los robos se llevó a cabo en abril, cuanto «me llevaron seis colmenas». Posteriormente, en mayo, se llevaron otras tres. «Son profesionales, saben lo que hacen», asegura Jesús, quien no ha presentado por el momento denuncia a la Guardia Civil ya que «otra vez que me robaron la presenté, pero no se solucionó nada».

Durante este tiempo Jesús ha instalado una cámara en la zona, pero «me la tiraron». Ante esta situación ha abandonado la zona en la que llevaba trabajando unos ocho años y en el que había juntado una treintena de colmenas.

«Tuve pena porque daba mucha miel ahí. Todos los años cogía mucha miel en la zona y estoy disgustado, la verdad. Siempre que iba encontraba algo. Pero ¿qué le vas a hacer?», afirma resignado ante una situación que se repite cada vez más. En La Laguna ya no queda ninguna colmena.