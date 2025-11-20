La subida a Los Balagares, sin luz desde hace un mes por un robo de cable

Apagón en Truyés. Desde hace un mes las farolas de la avenida corverana no funcionan debido a un robo de cable. Así lo ha ... denunciado el PP de Corvera a través de su portavoz, Alejandro Méndez Mántaras, quien sostiene que «a mediados del mes de octubre se produjo un robo de cable en la subida a Los Balagares desde Overo, afectando al alumbrado de la zona. Desde entonces, no se ha restablecido el servicio al completo con normalidad».

Según explica, el margen izquierdo de la subida se encuentra aún sin iluminación, lo que «supone un peligro para la seguridad vial y para los vecinos de la zona, más si cabe debido a la presencia de animales salvajes en el campo de golf que transitan frecuentemente por la zona y que, ante la falta de iluminación, se aumentan las probabilidades de que puedan sucederse accidentes».

Méndez Mántaras aprovecha además para criticar la situación que vive la zona y de la que algunos vecinos ya se han quejado ya que «deben convivir con la suciedad, la maleza y la inseguridad e insalubridad generada por el abandono del campo de golf».

El portavoz popular recuerda que el campo es de titularidad municipal y pide al gobierno de Corvera más actuación. Cabe destacar, no obstante, que el Ayuntamiento aprobó recientemente un plan de limpiezas para poner a punto el campo de golf.

«Desde el Ayuntamiento no han querido intentar intervenir cautelarmente hasta el cierre del proceso judicial, además ahora se le suma esta problemática y la aparición de vertederos ilegales en las inmediaciones, todo ello mientras ven como sus recibos de IBI no dejan de subir año tras año», destaca Alejandro Méndez, que recuerda al gobierno local su «responsabilidad» de mantener estos espacios limpios.