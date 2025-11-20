El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Parte del alumbrado afectado en la subida a Los Balagares, en Trasona. LVA

La subida a Los Balagares, sin luz desde hace un mes por un robo de cable

El portavoz del Partido Popular, Alejandro Méndez, señala que parte de la calle carece de iluminación y pide más mantenimiento en la zona

L. L. P.

LOS BALAGARES.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Apagón en Truyés. Desde hace un mes las farolas de la avenida corverana no funcionan debido a un robo de cable. Así lo ha ... denunciado el PP de Corvera a través de su portavoz, Alejandro Méndez Mántaras, quien sostiene que «a mediados del mes de octubre se produjo un robo de cable en la subida a Los Balagares desde Overo, afectando al alumbrado de la zona. Desde entonces, no se ha restablecido el servicio al completo con normalidad».

