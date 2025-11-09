El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Se organizaron actividades didácticas para docentes. J. C. ROMÁN
FERIA

Tarde de juegos de mesa en Las Vegas

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

R. D. El Centro de Mayores de Corvera acogió este sábado la segunda edición de la Feria del Juego de Mesa Didáctico, una iniciativa organizada ... por comerciantes del concejo para fomentar el entretenimiento didáctico alejado de las pantallas. Se llevaron a cabo actividades para docentes y también para las familias, además de una tarde de juegos de mesa para todo el público.

Tarde de juegos de mesa en Las Vegas