Tarde de juegos de mesa en Las Vegas
Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00
R. D. El Centro de Mayores de Corvera acogió este sábado la segunda edición de la Feria del Juego de Mesa Didáctico, una iniciativa organizada ... por comerciantes del concejo para fomentar el entretenimiento didáctico alejado de las pantallas. Se llevaron a cabo actividades para docentes y también para las familias, además de una tarde de juegos de mesa para todo el público.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión