Teatro en Corvera para conocer dos enfermedades raras

El arte también cura. Lo saben bien los miembros de la Asociación Chiari y Siringomielia del Principado de Asturias, quienes han encontrado en el teatro una terapia para el tratamiento de sus patologías, asociadas con estas dos enfermedades raras que afectan principalmente al desarrollo del cerebro, provocando malformaciones en el cráneo que pueden derivar en problemas de desarrollo del lenguaje, entre otros.

Hace quince años que la asociación conformó su propio grupo de teatro con el propósito de trabajar no sólo aspectos como la memorización, la foniatría y la movilidad, sino también la autoestima y las relaciones sociales.

Su primera obra, 'La importancia de no llamarse Mimí', se estrenó en 2011 cosechando un fuerte éxito, lo que animó al grupo a continuar explorando el arte del teatro. A ella le siguieron 'Chyspita el Panda Rojo' o 'El otro lado de las horas', representaciones que han llevado a que lo que comenzó como una terapia alternativa se haya convertido en un altavoz para visibilizar la enfermedad de Chiari y la Siringomielia.

A estos títulos se une ahora el estreno de 'En alta mar', la comedia de Slawomir Mroezk, que este domingo, 26 de octubre, el grupo de teatro representará en El Llar de Las Vegas. Un total de 6 usuarios participan en la representación de la obra con la que la asociación quiere «contribuir al reconocimiento público y la puesta en mérito de todas aquellas personas y asociaciones que luchan contra la enfermedad y la adversidad humana». La obra, para la que llevan ensayando desde el año pasado, ya ha sido representada en Grado y Posada de Llanera cosechando el aplauso del público.

No obstante, para sus protagonistas lo más importante no son los aplausos, sino el poder terapéutico del teatro. A algunos les ha ayuda a «mejorar mi autoestima», a otros, a sentirse «útil y relajado» y, sin duda, en todos ha paliado ese sentimiento de soledad que algunas enfermedades, especialmente las menos conocidas, llevan implícito.

«El teatro me ayudó a levantar mi autoestima, hasta el punto de querer seguir viviendo. Me ayuda a limpiar la mente como si expulsara todo lo negativo y me siento mucho mejor», comenta uno de los usuarios. «He enriquecido mi personalidad, porque desde que hago teatro soy la suma de mí, más el poso de cada uno de los personajes que tengo el placer de interpretar», señala otro.

Esos personajes podrán verse bajo la dirección de Francisco Prieto Benito este domingo en Corvera a las 19 horas para visibilizar dos enfermedades en las que aún queda un largo camino por recorrer.