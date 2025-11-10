El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Las Vegas acogerá el próximo viernes las III Jornadas contra la Violencia de Género

R. D.

LAS VEGAS.

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

El Centro Sociocultural de Las Vegas acogerá el próximo viernes 14 de noviembre las III Jornadas contra la Violencia de Género de los Centros ... de Atención a la Mujeres, bajo el lema ‘Voces contra la violencia vicaria’. Este encuentro tiene como objetivo sensibilizar y formar a la ciudadanía sobre las múltiples formas de violencia machista, con especial atención a la violencia vicaria, que es la violencia ejercida a través de los hijos.

