Las Vegas acogerá el próximo viernes las III Jornadas contra la Violencia de Género
R. D.
LAS VEGAS.
Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00
El Centro Sociocultural de Las Vegas acogerá el próximo viernes 14 de noviembre las III Jornadas contra la Violencia de Género de los Centros ... de Atención a la Mujeres, bajo el lema ‘Voces contra la violencia vicaria’. Este encuentro tiene como objetivo sensibilizar y formar a la ciudadanía sobre las múltiples formas de violencia machista, con especial atención a la violencia vicaria, que es la violencia ejercida a través de los hijos.
Estas jornadas están dirigidas a las personas previamente inscritas, que participarán en un espacio de reflexión, formación e intercambio de conocimientos. Dará comienzo a las 9 horas con la recepción de participantes y la apertura institucional, a cargo de las autoridades presentes, del Principado de Asturias, de los ayuntamientos de Corvera y Gozón, organizadores del acto.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión