Los poemas que Berto García (Las Vegas, 1975) ha reflejado en su último libro 'Cinética', se contraponen como un espejo en el que el que se refleja es el lector. Con esta obra el corverano llega a la decena de trabajos publicados, los cuales edita cada dos años.

–¿Qué es 'Cinética'?

–Es el décimo poemario, desde que en 2005 salió el primero. Este es el primero que publico con Cuatro Gotes. 'Cinética' son veinte poemas que están enfrentados de dos en dos en diez parejas de poemas.

–¿Por qué decidió hacerlo así?

–Son contrarios porque es como aprenden las personas. Desde niños un concepto lo aprendemos en comparación con el contrario. Hay algunos conceptos que son los de siempre, como 'Dentro/Fuera', pero otros que van evolucionando con la vida y que aprendes con la edad, como 'Miedo/Busca' que está más rebuscado.

–Son además poemas breves.

–Todos tienen ocho versos. En uno de ellos, que suele ser el primero, transmito quietud y calma mientras que el segundo transmito movimiento. Ya lo dicen los propios conceptos. Una cosa interesante es que viene un código QR en cada página que el lector puede escanear y oye al autor recitando los poemas.

–¿Cómo surgió la idea?

–Tenía un montón de poemas escritos y vi que muchos definían conceptos. Me fijé en que alguno podía enfrentarse a otro, los fui asociando y vi que había alguno que no tenía contrario y se lo fui buscando. Me viene la idea, veo que valen para esto y voy buscando el concepto con el que se pueda enfrentar.

–Es el décimo libro que publica. ¿No se le acaban las ideas?

–Cada vez es más difícil porque además a mí me gusta que los poemarios sean distintos. Lo fácil es poner un título y meter veinte, treinta o cuarenta poemas y ya está. Pero a mí me gusta que cada libro sea distinto, que tenga una razón, que el título justifique lo que viene dentro, que sea una forma diferente de presentar los poemas... Ya no sólo para mí, sino para que sea un estímulo para el lector. Es difícil, pero sigo teniendo ideas.

–¿Le preocupa quedarse sin ellas?

–A veces me preocupa no tener más que contar, pero no especialmente. A veces pienso que ya dije mucho.

–¿Teme a la página en blanco?

–Siempre salen poemas. Sí que la producción es menor que antes, pero siguen saliendo unos poemas al mes y los voy amontonando.

–Además edita cada dos años.

–Sí, tengo ahí un colchón de poemas y de tiempo. Hay años que no publiqué, que pasaron más de dos años, pero dividiéndolo sale una media de dos.

–¿En qué está trabajando?

–Tengo varios proyectos. Uno de literatura para adultos, un poemario que está bastante avanzado y cosas de literatura infantil. Tengo cosas de narrativa y cuentos y de otro poemario.

–¿De qué salud goza la poesía?

–Creo que sigue teniendo mucha vida, pero sigue siendo el género minoritario. Cuando se anuncia la publicación de un libro siempre son novelas, vas a una librería y es lo que te encuentras... Cuando pienso que es más fácil acercarse a la poesía que a la narrativa.

–¿Y la poesía asturiana?

–En asturiano se escribe más poesía que narrativa. En el Xurdimentu se trataba mucho más y era algo raro. Ahora también hay mucha narrativa y está en constante evolución. En creación literaria no podemos tener envidia de ningún idioma.

