El director de minería de Minersa, Carlos Ugarte, en la Junta General
«Creíamos que Minas sería súper exhaustiva en Cerredo tras el primer accidente»

El director de Minersa y marido de Roqueñí defiende haber seguido en la comisión de seguridad cuando su mujer era la consejera: «No consideré que generase ningún tipo de problemas»

Gijón

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:47

Carlos Ugarte lleva 36 años en el Grupo Minersa, sociedad de la que es director de minería. Ayer fue citado a la comisión de investigación ... parlamentaria sobre el accidente de la mina de Cerredo (Degaña) y explicó que tiene 219 empleados en Asturias, tres explotaciones subterráneas y una planta de tratamiento; en condiciones normales se les inspecciona una vez cada mes en cada centro. Producen 450.000 toneladas de fluorita, el 50% de las cuales van a una planta química en País Vasco y el resto a Europa, embarcada desde el puerto de Avilés. Contó eso y, a preguntas del diputado de IU-Convocatoria, Xabel Vegas, dijo que desde 1992 es el marido de Nieves Roqueñí, la que fuera viceconsejero de Medio Ambiente (2019-2023), consejera de Transición Ecológica (2023-2025) y hoy presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón.

