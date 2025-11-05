«Creíamos que Minas sería súper exhaustiva en Cerredo tras el primer accidente»

Carlos Ugarte lleva 36 años en el Grupo Minersa, sociedad de la que es director de minería. Ayer fue citado a la comisión de investigación ... parlamentaria sobre el accidente de la mina de Cerredo (Degaña) y explicó que tiene 219 empleados en Asturias, tres explotaciones subterráneas y una planta de tratamiento; en condiciones normales se les inspecciona una vez cada mes en cada centro. Producen 450.000 toneladas de fluorita, el 50% de las cuales van a una planta química en País Vasco y el resto a Europa, embarcada desde el puerto de Avilés. Contó eso y, a preguntas del diputado de IU-Convocatoria, Xabel Vegas, dijo que desde 1992 es el marido de Nieves Roqueñí, la que fuera viceconsejero de Medio Ambiente (2019-2023), consejera de Transición Ecológica (2023-2025) y hoy presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón.

Según explicó, él fue incluido en la comisión de seguridad minera tras la reestructuración de este organismo en 2021. Desde la consejería se preguntó a Fade cuáles eran las «empresas más representativas» del sector y por eso le invitaron a sumarse. Tras el accidente de Cerredo, se volvió a actualizar el organismo, quedando ya Ugarte «como suplente» del representante de Orovalle. «Me dijeron que solo me llamarían cuando el otro no pudiera asistir».

Vegas le recordó que Roqueñí reconoció tener una causa de abstención respecto a temas que afecten a Minersa, dada su relación conyugal. «¿Consideró usted apartarse de la comisión de seguridad minera por esa relación?», preguntó. Ugarte indicó que él formaba parte del organismo antes de que Roqueñí fuera consejera; «no consideré que generase ningún tipo de problemas. Es un órgano consultivo».

El diputado de IU evocó cómo Roqueñí participó en la presentación de un proyecto piloto en el que Minersa colaboraba, a lo que Ugarte explicó que esa iniciativa partió de la dirección general y que sin el concurso de su empresa dicha investigación europea «no habría salido».

Rafael Alonso, del PP, señaló que el 4 de mayo de 2023 en la comisión de seguridad Ugarte calificó de «quinquis» al grupo empresarial asentado en la mina de Cerredo, una vez se les informó de todas las irregularidades que rodearon a un primer accidente mortal, en agosto de 2022. «Me pareció un cúmulo de despropósitos total, faltaba orden. Alberto Vázquez [el jefe de sección] nos dijo que la mina estaría paralizada y dimos por hecho que así sería», indicó. Lo cierto es que tres semanas antes el propio funcionario había autorizado ya a Combayl a retomar la actividad. A preguntas de René Suárez, del PSOE, el compareciente reconoció que en la comisión de seguridad no se volvió a preguntar cómo iba el chequeo sobre Cerredo: «Dábamos por supuesto que la administración iba a ser súper exhaustiva en la recopilación de la documentación para poner medidas y ver qué había fallado».

Sobre su mala impresión de la empresa asegura Ugarte que nada dijo a la entonces consejera. «No solemos hablar de trabajo y en esa época nos veíamos poco, ella trabajaba mucho y yo tenía más trato con la viceconsejera y el director general». Lo que sí supo es que la sanción grave por el accidente mortal de 2022 quedó en suspenso porque el asunto estaba judicializado, algo «que fue sonado en el sector».

Adrián Pumares, de Foro, quiso saber su impresión de algo que el dueño de la mina, Jesús Manuel Rodríguez Morán, 'Chus Mirantes' dijo a un guarda. Para que redujera el celo aseguró que tenía contactos «al más alto nivel» en Medio Ambiente. «Me parece que eso fue una 'farolada'».

El compareciente defendió la «profesionalidad» de los actuarios, el «trabajo fantástico» que hizo la exconsejera Belarmina Díaz y mantuvo que si la empresa de Cerredo se hubiera ceñido a la labor que tenía autorizada no habría ocurrido el accidente.