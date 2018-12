«Creo que el plan de gestión del caladero no saldrá adelante» Francisco González, en una sala de la Escuela de Formación Profesional Náutico-Pesquera. / PALOMA UCHA Francisco González | Director de Pesca: «Todo el sector tiene que ir a una, ser solidarios y pensar en el futuro. Si no lo hacemos así, no saldremos bien de este trance» EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Lunes, 17 diciembre 2018, 05:00

Con apenas cuatro meses en el cargo, Francisco González se enfrenta como director general de Pesca a la incertidumbre del futuro de la pesca en Asturias. Lo hace con prudencia y llamando al sector asturiano a la conciliación.

-Hace unos días conocían el borrador del nuevo Plan de gestión del caladero Cantábrico Noroeste. ¿Qué importancia tiene este documento?

-Trata de establecer una serie de condiciones importantes para la pesca y fundamentalmente tiene en el fondo la posibilidad de transferir cuotas de una manera más ágil entre los diferentes censos. Hemos solicitado un aplazamiento para un mejor estudio de la norma, tenemos de plazo hasta el 10 de enero y por el momento estamos reuniéndonos para determinar qué alegaciones presentaremos al proyecto.

-¿Cree, como asegura parte del sector, que puede llevar a una disminución de la flota asturiana?

-No pretende eso. Podemos estar de acuerdo o no, pero la pretensión es agilizar la posibilidad de transmisión de esas cuotas. Para mí es eso lo que cambia y no quiere decir que se vaya a destruir la flota; eso sí, son los pescadores quienes tendrán que decir sí o no a este modelo de gestión.

-¿Supone una mercantilización de los derechos de pesca?

-Sí. Y la pesca es un recurso de todos. La cuestión es si se está de acuerdo o no con que, por ejemplo, si tengo un barco que ya no tiene posibilidades de pesca porque agotó su cuota y su única opción es amarrar, otro pueda trasmitirle su pesca. No se la va a dar gratis, pero ambos ganan. La cuestión es si eso es bueno o no.

-¿Podría perjudicar a los barcos pequeños?

-Ese es el riesgo que se corre y el temor real de la flota: que el que tiene más dinero tiene mayor capacidad de compra. Yo no estoy para nada a favor de esta norma.

-La flota artesanal no está sujeta a esta transmisibilidad...

-No tiene cuotas individuales, con lo cual afecta mucho más a otras artes como palangreros, volanteros... Por lo que la flota artesanal, mayoritaria en Asturias, en realidad no está tan afectada por este cambio de orden que pretende el borrador. Y subrayo pretende, porque creo que no va a salir adelante.

-Lo que sí se pondrá en marcha el 1 de enero es la prohibición de los descartes.

-Son una imposición de Europa, van a existir y ahí no hay opción de hacer alegaciones. No obstante, hay mecanismos para que esta orden de desembarco no afecte de manera drástica a la flota y la paralice. Me refiero a las especies de estrangulamiento, para las que se crean bolsas 'de minimis'; unos mecanismos de, digamos, flexibilidad interespecies. No veo por tanto este tema con excesiva preocupación, porque creo que no va a afectar en exceso a la flota asturiana y, si lo hiciera, esos procedimientos evitarían que les amarren.

-¿En qué estado se encuentra la flota asturiana?

-El censo de embarcaciones en Asturias se encuentra, yo creo, estabilizado. Una flota se reduce o no en función de las posibilidades de pesca que tenga y, obviamente, de su rentabilidad. Esos son los aspectos que me preocupan: la capacidad de pesca y la rentabilidad. Si nosotros no tenemos posibilidades de pesca, evidentemente la flota tiene que ir a menos. Si su rentabilidad es inferior a sus subsistencia, amarra. Pero creo que esa no es la intención del ordenamiento del caladero.

-¿Qué debería entonces preocupar al sector?

-Lo más importante es tener posibilidades de pesca; que el pescador pueda salir a la mar y pescar. Pero evidentemente estamos en una política de restricciones debido al estado de los stocks avalado por unos informes científicos de, a mi juicio, dudosa base real.

-Hoy mismo comienza la negociación en la Unión Europea.

-Sí, estos días es la negociación final para establecer el Total Admisible de Capturas (TAC) y a nosotros nos preocupa fundamentalmente la merluza sur, puesto que nuestra flota mayoritaria se dedica a esta especie. La propuesta es rebajar un 14%, pero esperamos tener buenas noticias y que la reducción sea la mínima.

-¿Y la xarda?

-La xarda es diferente, porque se trata de una especie traszonal y no solo está en aguas comunitarias. La negociación parte de la Unión Europea pero también de las islas Feroe o Noruega. Del planteamiento inicial de recortar un 42% parece que ahora se habla de un máximo de 20%.

-El reparto de la cuota de esta especie para el Principado es especialmente polémico...

-Como siempre es una reivindicación del Principado. Insistimos en que no estamos de acuerdo con el reparto actual por provincias, que lo que hace es castigar a unos pescadores con respecto a otros y divide a los del Cantábrico y el Noroeste, de tal forma que unos pueden pescar más que otros. Esto es inconcebible para el pescador.

-Volvemos al borrador, que plantea también la reserva de un 25% de la cuota de xarda...

-Ni la Administración ni los pescadores estamos de acuerdo con ese porcentaje. Nos condena a pensar qué modo de pesca tenemos que realizar en el Principado de Asturias.

-¿Cómo se decidirá?

-Lo van a establecer ellos, los pescadores. Próximamente convocaré una reunión de todo el sector sobre todos los aspectos que afectan a la flota pesquera asturiana. La intención es ir con la lección aprendida y remando todos en una misma dirección.

-¿Cuál?

-Nuestro horizonte más próximo es exigir una actualización de los repartos de la pesca por modalidades, con el objeto de que ninguna cuota de ninguna modalidad sobre. Esa es la exigencia principal de Asturias en la pesca: que antes de permitir transmitir cuota, se actualice el reparto porque lo que queremos es que el pescador salga a pescar sin tener que pagar por ello. Pero lo más importante es que el sector asturiano tiene que ir a una, porque si una parte pide una cosa y otra parte pide otra estamos vencidos. Debemos ser solidarios unas modalidades con otras y tenemos que pensar en el futuro. Si no la hacemos así no saldremos bien de este trance.