Los criadores de gochu asturcelta: «La preocupación es máxima. La peste porcina puede acabar con la raza en 24 horas» «Que siga avanzando o no es una lotería. Y, si llega a Asturias, la situación va a ser muy complicada porque tenemos muchos jabalíes y una orografía compleja», advierten los criadores de la raza autóctona

Azahara Villacorta Gijón Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:26

Con la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegada en Cataluña con 117 efectivos y 25 vehículos para apoyar los trabajos de contención del brote de peste porcina africana (PPA), en Asturias «la preocupación es máxima».

«Preocupados es poco: estamos acojonados», confiesa el saregano Moisés Noval, al frente de la Asociación de Criadores del Gochu Asturcelta, que asiste impotente y «cruzando los dedos» a un brote que «puede acabar con la raza en 24 o 48 horas». Y, como él, los 26 criadores que la comercializan en Asturias, donde existen «unos 400 ejemplares reproductores, de los cuales poco más de 60 son machos y el resto, hembras».

«Por las noticias que nos llegan, creemos que en Cataluña están haciendo mucho dentro de lo que se puede hacer, pero el riesgo de que llegue aquí cada vez es mayor. Es una lotería que siga avanzando o no, porque la transmisión es muy fácil», explica Noval. Y, de hecho, la Generalitat apunta a un bocadillo de embutido contaminado procedente de Europa localizado entre restos de basura en los que hurgaron los jabalíes muertos como origen del foco catalán.

«Y, cuanto más cerca lo tengamos, más fácil es que, por la vía de la fauna salvaje, nos llegue. Es una situación de peligro real, porque los criadores de gochu asturcelta tenemos pequeñas explotaciones en régimen de extensivo, así que hay riesgo muy alto de que entren en contacto con los jabalíes», precisa.

«Necesitamos congelar embriones»

Pero la situación se agrava si tenemos en cuenta que, a las puertas de la Navidad, «estamos en época de caza, con los montes llenos de cazadores, y cualquier cazador puede pisar cualquier excremento de jabalí, pasar por una de nuestras fincas y que eso se convierta también en un vector de transmisión», añade. Por no hablar de que «los jabalíes se mueven mucho más cuando tienen a los cazadores detrás y pueden recorrer 50 kilómetros en un día tranquilamente. Así que entre la cantidad de jabalíes que tenemos y la orografía, que hace complicado acotar una zona, si la peste entra en Asturias, la situación va a ser muy compleja para nuestra raza», resume.

Porque, además, «en la región, con el Serida, tenemos un banco de germoplasma, donde están las muestras genéticas de cerca de 10.000 individuos y el semen de más de 50 machos, pero no tenemos ni embriones ni óvulos para fecundar. Así que, si todos los ejemplares mueren, quedamos sin raza y sin posibilidad de recuperarla», alerta Moisés Noval. «Llevamos negociando con la Administración para conseguirlo. A ver si realmente ahora nos damos cuenta de la situación y empezamos a congelar embriones antes de que sea demasiado tarde», confía el saregano.

Por el momento, lo único que pueden hacer desde la asociación que lidera es «lanzar mensajes de concienciación a los socios como notificar rápidamente si ven un jabalí muerto, cumplir las medidas de bioseguridad y tener el máximo cuidado para, llegado el caso, dar la voz de alarma con la máxima urgencia posible». Y «cruzar los dedos».