El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Localizan a 'Tomasín' en un bar-tienda en Tineo
Agentes de la Guardia Civil en la vivienda de Aces, en Candamo.

Agentes de la Guardia Civil en la vivienda de Aces, en Candamo. Damián Arienza

La menor detenida por matar a su cuñada en Candamo ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico

La joven, de 17 años, fue trasladada por la Guardia Civil al Hospital de San Agustín de Avilés al sufrir una indisposición en los calabozos del cuartel de Piedras Blancas

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Domingo, 16 de noviembre 2025, 11:35

La menor detenida por matar a su cuñada en Aces, Candamo, permanece ingresada en el Hospital de San Agustín, en Avilés, después de ... que durante la madrugada sufriese una grave alteración psiquiátrica. La joven de 17 años se encuentra custodiada por agentes de la Guardia Civil en el complejo hospitalario, a donde llegó procedente del cuartel de Piedras Blancas. Está previsto que pase a disposición de la fiscalía de Menores una vez que reciba el alta médica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Candamo en presencia de su familia
  2. 2 Susto en Gijón: evacúan a una joven de la playa de San Lorenzo tras sufrir una grave indisposición
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4 Fallece a los 95 años Machi Felgueroso, socia fundadora del Club de Golf de Castiello en Gijón
  5. 5

    La piedra en el zapato del hospital privado de Quirón
  6. 6 Alerta alimentaria por la presencia de toxina estafilocócica en un queso Cabrales
  7. 7

    Robos exprés en Pola de Siero y Noreña: «Desvalijan viviendas en pocos minutos»
  8. 8 Bajan a dos los incendios forestales en Asturias, que sigue en alerta por el fuego
  9. 9 Bajan a dos los incendios forestales en Asturias, que sigue en alerta por el fuego
  10. 10 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen las mejores gyozas en Asturias?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La menor detenida por matar a su cuñada en Candamo ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico