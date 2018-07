El crimen de Langreo, en un juzgado de violencia machista Edificio de La Felguera donde presuntamente se ha cometido el asesinato El caso ya fue remitido al Observatorio del Consejo General del Poder Judicial y ya forma parte de la estadística A. F. G. LANGREO. Jueves, 12 julio 2018, 03:34

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Langreo se ha inhibido en el caso del crimen de La Felguera -del pasado viernes, en el que un hombre mató a su mujer octogenaria y después se suicidó- a favor del número 2, especializado en casos de violencia machista. Será, de hecho, esta sala la que culmine con la instrucción del crimen al considerarla como un caso más de este tipo de violencia de género.

Luis Llaneza, un conocido empresario del concejo, constructor y productor de sidra de 88 años, degolló a su esposa, María Isabel Fuente, de 84, que padecía alzhéimer. El caso ya fue remitido al Observatorio del Consejo General del Poder Judicial y ya forma parte de la estadística.

En el crimen de La Felguera no hubo denuncias previas por malos tratos ni había antecedentes de disputas entre ellos. Tampoco había una mala relación entre los cónyuges. La propia familia no lo considera como violencia machista. Incluso el funeral de ambos, el domingo pasado, se celebró de forma conjunta. Luis Llaneza dejó una nota, antes de suicidarse, pidiendo perdón a los hijos y explicando que la enfermedad de su esposa le había superado y que no podía más con la situación.