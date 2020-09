El CSIC desaconseja que los mayores de 16 años vuelvan a las aulas Martes, 15 septiembre 2020, 01:31

La vuelta a las aulas es segura para los menores de 16 años, pero no para los mayores de esa edad. Así lo cree el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que en un informe alerta del riesgo que supone el retorno de los alumnos de los cursos superiores de Secundaria y de la Universidad a los centros educativos. Se mantiene en el documento que no seguro el retorno. «Los jóvenes por encima de los 20 años tienen una propensión a infectarse similar a la de los adultos, una alta propensión a hacerlo de forma asintomática y más difícil de controlar, frecuentan clases con muchos participantes y alta probabilidad de contagio y no causan problemas de conciliación familiar si frecuentan clases en remoto».