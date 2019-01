Cualificados, pero sin oportunidades ALEX PIÑA Egresados de la Universidad de Oviedo lamentan la escasez de opciones en Asturias EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Jueves, 3 enero 2019, 02:11

Son jóvenes, hablan idiomas, tienen experiencia internacional y una o varias carreras; en muchos casos, también un máster. Han sido beneficiarios de una beca en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de Washington y en su mayoría trabajan en Madrid o Estados Unidos. Formados en la Universidad de Oviedo, para desarrollarse profesionalmente han tenido que emigrar. En la región, dicen, no hay opciones para el personal altamente cualificado. «Nos vamos porque no nos queda otro remedio, no porque no queramos permanecer aquí», resume Paloma Corrales.

Es una de los sesenta egresados de la Universidad de Oviedo que desde el año 2003 han recibido alguna de estas becas que se entregan anualmente y que dan la oportunidad a graduados -a partir de ahora estudiantes- de beneficiarse del «trampolín» que supone obtener experiencia en esta institución financiera internacional. «¿Volver? Lo veo muy difícil para nosotros», lamenta. A su juicio, la Universidad «forma excelentes profesionales» que «son muy valorados en otras instituciones»... ubicadas, por lo general, fuera de Asturias. «Si tienes ciertas expectativas en cuanto a crecimiento laboral, aquí no hay muchas posibilidades». Para aprovechar el talento, sugiere, «hay que fomentar que las empresas vengan, o que las que ya estén aquí creen empleos que generen alto valor añadido para poner en práctica el conocimiento adquirido en la Universidad de Oviedo».

Para el lingüista Julio Villa, becado en 2005 y radicado entre Manchester (Reino Unido) y Avilés, la emigración asturiana es una paradoja: al contrario que otras regiones, que exportan el personal poco cualificado, en Asturias «a más preparación, más probable es que te vayas porque no encuentras trabajo acorde a tu formación». Desde 2008 han dejado la región 15.735 jóvenes de entre 20 y 34 años. «El éxodo se acaba convirtiendo casi en obligatorio», señala, y apunta tanto a una mentalidad «acrítica que hace que la comunidad adolezca de cierta inercia» como a la «falta de inversiones» e, incluso, al «aislamiento» que provocan la falta de conexiones aéreas internacionales o de AVE. «Es increíble que cada vez tengamos menos vuelos», ejemplifica.

Tener vocación internacional no implica necesariamente vivir en el extranjero. De hecho, si pudiesen, muchos regresarían. Lo hizo, gracias a la tecnología, Nieves Rodríguez. Licenciada en Filosofía, trabaja desde Oviedo como consultora 'freelance' en proyectos de cooperación para el desarrollo en Colombia. Trabajar desde el otro lado del charco «no es fácil, pero con confianza y teniendo los horizontes profesionales muy claros, se puede». Eso sí, tardó quince años en lograrlo. Y matiza: «Lamentablemente, la región no ofrece las oportunidades que el personal altamente cualificado necesita. Creo que habría que invertir un poco más en el talento para lograr desarrollarlo. Sé que hay iniciativas, pero evidentemente se están quedando cortas». «Desarrollarse y crecer profesionalmente es difícil cuando solo hay tres o cuatro empresas que absorben a gente formada, por lo que llega un momento que te encuentras un techo», argumenta Davinia Rodríguez.

«Necesitamos creatividad»

Aún así, «en la mente de cualquiera está volver a casa», opina Sergio Martínez, consultor financiero que desde hace un año trabaja desde Oles (Villaviciosa) para el Banco Mundial. Su situación, similar a la de Nieves Rodríguez, es «ideal». «Tengo flexibilidad y aunque las condiciones sean peores que las que tenía en Washington, son mejores de lo que podría conseguir en una empresa de aquí». Cree que en el futuro el emprendimiento quizá sea un buen camino para el talento cualificado. «Eso sí, necesitamos creatividad».

Asturias, remarca Antonio Jiménez, «lo tiene todo para crecer». Pero «hay que cambiar la perspectiva y mirar hacia delante. Aceptar que ciertos sectores se han terminado pero que hay que crear nuevos sectores de actividad». En definitiva, «ser optimistas». Porque aunque mucha gente se haya ido, «muchos otros quieren regresar. Solo hace falta un pequeño trampolín hacia el futuro».