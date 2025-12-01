¿Cuántas plazas faltan en las plantillas docentes de Asturias? El Principado ha presentado su oferta de empleo de 2025, con 477 plazas de Primaria y Secundaria. ANPE dice que faltan, al menos, otras 773

Olga Esteban Gijón Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:11 | Actualizado 13:25h.

El Principado de Asturias ha presentado hoy su Oferta de Empleo Público de 2025 para el ámbito de la enseñanza. Sus cálculos son que se han generado 477 plazas, entre maestros de Primaria y profesores de Secundaria, de las que 453 son de turno libre y 24 de promoción interna, y que atienden exclusivamente a la tasa de reposición. Esto es, a las jubilaciones que se producirán en total a lo largo de este año.

Pero las cifras no convencen a los sindicatos. El primero en pronunciarse ha sido ANPE, cuyos cálculos indican que la plantilla docente asturiana ha perdido en los últimos años nada menos que 773 puestos. Así que las posiciones no pueden estar más alejadas.

Y no solo por las cifras, sino por los plazos. Porque la intención del Principado es que las plazas que se han generado en este 2025 se sumen a las oposiciones que se convocarán en 2027 (Secundaria) y 2028 (Primaria). De ese modo, las oposiciones de maestros de 2026 se mantienen con las plazas iniciales aprobadas en la Oferta de Empleo Público de 2024 (324). ANPE pide que «se acumulen las plazas para ser convocadas con la mayor celeridad posible».

En cuanto a la pérdida de puestos en los últimos años, el sindicato habla de 519 perdidas en Secundaria correspondientes a la OEP de 2021, además de 153 que «el año pasado se detrajeron del cuerpo de Maestros, así como las 101 plazas que quedaron desiertas en las pasadas oposiciones». A eso añade la incorporación de plazas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje derivadas del Pacto Asturias Educa, así como las plazas que se generarán por la reducción a 23 horas lectivas en el cuerpo de Maestros (486 puestos nuevos). Con todo, es «totalmente insuficiente limitar la OEP 2025 a la mera tasa de reposición».

Por eso, «ANPE manifiesta su rechazo a la propuesta presentada hoy por la Administración del Principado de Asturias en la Mesa General de negociación, por representar la continuidad de pérdida de plazas para los cuerpos docentes y »perpetuar el recorte estructural de plazas docentes«.

«Con una tasa de interinidad que supera el 22% (sólo en la primera adjudicación del curso 2025-2026 se incorporaron 2.790 personas en régimen de interinidad), ANPE exige una ampliación de la OEP 2025 que garantice la estabilidad de las plantillas, reduzca de forma efectiva la interinidad y mejore las condiciones».

El rechazo sindical, en realidad, ha sido unánime. CC OO también se ha mostrado muy crítico, en el mismo sentido que ANPE, tanto en las cifras como en los plazos. "Para CCOO este retraso es inaceptable y contradice directamente los esfuerzos normativos tanto de la Unión Europea como del Gobierno central, que buscan activamente reducir la alta temporalidad y la precariedad en el empleo público. Consideramos que la reducción de la precariedad y temporalidad en los centros educativos es fundamental puesto que solo con plantillas estables es posible hacer frente a los actuales retos de la educación".

Para el sindicato, la decisión de dejar las plazas de Primaria generadas este año para las oposiciones de 2028 "conducirá inevitablemente a un incremento de la interinidad en el Cuerpo de Maestros".