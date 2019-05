«Tengo cuatro puntitos de nada» La primera asturiana intervenida con el robot Da Vinci se recupera en el Centro Médico | M. A. B. M., profesional del sector sanitario, prevé ser dada de alta en breve tras ser sometida a una gastrectomía vertical «que me ha dado la vida» CHELO TUYA OVIEDO. Sábado, 4 mayo 2019, 02:02

Sabe que ha pasado a ser parte de la historia sanitaria de la región, pero pide «seguir en el anonimato». Porque, dice, los nombres que deben ser recordados son «los del doctor Jesús González y los del resto del equipo del Centro Médico de Asturias, que son todos fantásticos». De ella, de la que ni siquiera sus familiares sabían que iba a ser operada, «solo se lo dije a mi hija, para qué preocupar a nadie si yo sabía que todo iba a ir bien», únicamente deja que se citen sus iniciales, «con M. A. B. M. vale». Confirma también que es asturiana y profesional del sector sanitario.

Eso y que es la primera paciente intervenida con el robot Da Vinci en un centro sanitario asturiano. Mientras el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) o, porqué no Cabueñes, siguen esperando por el suyo, el Centro Médico (de titularidad privada) ya ja puesto en marcha la moderna tecnología. La gastrectomía vertical realizada a M. A. B. M., «no digan reducción de estómago, por favor», ha sido la primera robótica.

Veinticuatro horas después de haber pasado menos de 120 minutos en el quirófano, M. A. B. M. recibía a los medios de comunicación en su habitación. Lo hacía levantada «aunque no me dejan», confesaba, y con muchas ganas de hablar, «es que no me creo que esté operada». Porque salvo que aún sigue enganchada a un gotero con suero y que no puede ingerir alimentos, «me tienen con solo agua, hasta ver cómo tolera el nuevo estómago los líquidos», ella se siente capaz de hacer de todo. «Si es que estoy estupenda. Me ha dado la vida».

Una que no era fácil hasta decidirse por la intervención. «Es un problema que llevo arrastrando desde el año 2000». Su dolencia, aclara, «no es la obesidad mórbida, a la vista está», sino una pluripatología que incluía diabetes, hipertensión, colesterol alto, triglicéridos por las nubes... «Vine aquí buscando una solución».

No le dieron la que ella traía en la cabeza, pero ahora está convencida de que aquella primera visita, «hace tan solo mes y medio» ha sido clave: «Me han dado la vida».

Cumpleaños feliz

Una vida que llegó, precisamente, «el día de mi cumpleaños». Flores por la habitación y una vela que sopló a primera hora fueron la antesala de una fiesta que tendrá que esperar. «Le dije al doctor González que celebraría el éxito de la intervención con un trozo de tarta. Hoy no podrá ser, pero no tardaré mucho», bromea.

Lo dice porque prevé ser dada de alta en breve. Con una gastrectomía tradicional, el postoperatorio sería mucho más largo y complicado, así como la estancia hospitalaria tendría una duración más larga. Con el robot Da Vinci, «tengo cuatro puntitos de nada en el abdomen. No tengo ni dolor ni agujetas. Estoy estupenda. Si todo va bien, en dos días estaré dada de alta».

Un alta que traerá consigo el fin de una medicación diaria. «Tenía que tomar tres pastillas al día, además de doce unidades de insulina cada noche». Tratamiento que suma a otros muchos, así como un control estricto de la alimentación.

Ahora, salvo mantener una nutrición sana, «la idea es que vaya recortando la medicación hasta que desaparezca». Sabe que tras ella, otra mujer pasará por el Da Vinci, ella para una intervención ginecológica. «Le digo que no se preocupe, que todo irá bien. Que esté animada, porque puede que haya algo igual a esto, pero mejor, imposible. Es una maravilla».