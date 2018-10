Cuatro sindicatos de educación solicitan renegociar la jornada lectiva CC OO, Suatea, CSIF y CSI se movilizarán de nuevo para reclamar que la redistribución horaria del profesorado se haga efectiva el próximo curso E. G. / AGENCIAS GIJÓN. Viernes, 12 octubre 2018, 04:03

Tras el fracaso del primer intento, los sindicatos de la enseñanza Comisiones Obreras (CC OO), el Sindicato Unitario y Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias (Suatea), la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) quieren abrir un nuevo proceso de negociación que asegure que la redistribución horaria del profesorado se haga efectiva el próximo curso. Buscan un compromiso firme para, sea cual sea el resultado de las elecciones autonómicas de mayo, volver a las dieciocho horas lectivas en Secundaria y veintitrés en Primaria previas a la crisis. Y por ello han llamado a la movilización a los docentes.

Esta nueva convocatoria, indicaron en rueda de prensa, viene motivada por el rechazo de UGT y Anpe -con mayoría en la Mesa Sectorial- a la propuesta de acuerdo presentada por la consejería que planteaba la reducción de dos horas lectivas semanales para el profesorado de Secundaria y dos horas complementarias, de obligada permanencia en el centro, para los maestros.

Los sindicatos convocantes estiman que las elecciones de mayo pueden dejar «en vilo» cualquier acuerdo alcanzado mientras este no tenga el respaldo de una partida en los Presupuestos generales del Principado. «Si no se llega a un acuerdo, la recuperación del horario podría no aplicarse en Asturias, ya que la nueva normativa aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez -que deroga el real decreto de medidas urgentes que en 012 amplió la jornada lectiva- establece que las autonomías 'podrán' recuperar los horarios previos», manifestó Borja Llorente, de CC OO, apoyado por Vicenta Acebal, de la CSI.

Piden «un nuevo esfuerzo» del profesorado asturiano, que según indicó la representante del CSIF Clara Rosa Rodríguez, se materializará en primer lugar con un encierro el próximo 17 de octubre en el Instituto de Educación Secundaria Mata Jove, en Gijón. El mismo día, los profesores de secundaria se concentrarán durante la hora del recreo y los maestros lo harán el día 23 de octubre. Emma Rodríguez, de Suatea, criticó la «escasa disposición a la negociación» mostrada por Genaro Alonso.