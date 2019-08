Cuatro vuelos con Barcelona y Mallorca sufrieron retrasos de más de seis horas Las demoras provocan que una asturiana tarde casi dos días en regresar desde Berlín. Los viajeros piden ampliar el horario del autobús a la terminal R. MUÑIZ GIJÓN. Lunes, 12 agosto 2019, 02:12

Cuatro conexiones que Vueling tenía programadas ayer en Asturias sufrieron retrasos de hasta seis horas y media. La razón está en la avería del aparato que debía cubrir todos los vuelos. «La seguridad es lo primero, por lo que hasta que no se reparó el problema técnico no hemos podido retomar la actividad», explicó la aerolínea. Las demoras las padecieron decenas de asturianos de las rutas con Barcelona y Palma de Mallorca. La compañía asegura que a todos les ofreció vales para comer durante las esperas y la opción de cambiar el billete por otro en las dos siguientes semanas.

Entre las perjudicas se encuentra una asturiana que salió el sábado a las 9 de la mañana de Berlín, con intención de regresar a Asturias. La mejor opción que encontró fue una combinación con Palma de Mallorca, con dos horas de margen entre el primer y el segundo vuelo.

La falta de personal de maletas por parte de la compañía Ryanair provocó que de Alemania saliera con dos horas de retraso y llegara a la isla sin posibilidades de hacer el enlace.

«Gracias al personal de Aena me ayudaron a quedarme por aquí, hacer noche y buscar otro vuelo», relató. Ese segundo avión al Principado tenía programado despegar a las 17.40 horas desde Palma de Mallorca pero se fue retrasando hasta pasadas las once de la noche. Entre los asturianos que la acompañaban cundía la fatalidad de que al problema deban sumar llegar a Asturias fuera del horario que tienen los autobuses de la terminal. «Deberían esperarnos; no tenemos la culpa», solicitó.

Miguel González acompañaba a su hijo para coger el avión a Palma de las 15.25 horas para llegar a la isla a trabajar. El avión despegó con casi seis horas de retraso, lo que le impidió acudir a su puesto de trabajo.