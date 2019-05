«Los de las cuencas llevamos en las venas sangre entrañable y luchadora» Marisa Valle Roso, en plena donación de sangre. En el proceso, la hidratación es fundamental. / HUGO ÁLVAREZ «El pinchazo no ye na, un arañazo. ¡No se puede tener miedo a esto!», asegura la cantante langreana, que se enfrenta a la aguja por primera vez EUGENIA GARCÍA Domingo, 26 mayo 2019, 02:04

Por sus venas corre sangre de la cuenca, sangre asturiana como las canciones que entona desde que hace dos décadas descubriera la tonada. Marisa Valle Roso (Langreo, 1987), donante primeriza, aceptó sin dudarlo la invitación de EL COMERCIO y el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos en Oviedo para participar en la campaña 'Donando con...' para impulsar esta acción. Llega tranquila y risueña, sin miedo al pinchazo.

-Es su primera vez. ¿Por qué no había donado hasta ahora?

-Pensaba que ya lo había hecho, pero no (ríe). Tuve intención en alguna ocasión pero por lo que sea nunca me coincidió. Quizá el problema sea que estamos pensando en otras cosas que no son tan importantes y hasta que no te llama alguien y te lo pone en bandeja parece que cuesta dar el paso. Pero alguna vez tiene que ser la primera y vale más tarde que nunca.

-Y se lo había planteado.

-Sí, recuerdo acompañar a mi madre a donar y en mi familia hay referencia de donantes. Si no nos pilla de cerca la necesidad, no tenemos la luz de alerta ni empatizamos. Pero siempre que se pueda, es importante donar. Dedicar unos minutos de tiempo a dar algo de ti para quien lo pueda necesitar es gratificante y no cuesta nada.

-Y el pinchazo, ¿qué tal?

-No ye na, un arañazo. Repito fijo. ¡No se puede tener miedo a esto!

-¿Cómo es la sangre de la cuenca?

-Tenemos una forma de ser muy característica, contagiada por ese sentimiento minero de compañerismo y lucha. Todo eso lo llevamos muy dentro, en la sangre. Y nos hace ser de una manera entrañable y especial.

-Ese cóctel que recorre sus vasos sanguíneos se escucha en su voz.

-En mi música, en mi repertorio, siempre voy a mi origen y vivencias. Hay muchos temas que vienen de la minería, del folclore. Eso está en mis canciones; en mi voz que se formó con la música asturiana. Y va conmigo aunque me vaya a otros mundos musicales y salga de la provincia.

-En su trayectoria aúna tradición y modernidad.

-Al final es la vida misma. Todo va surgiendo en el camino y el pasado nos hace abrir bien la mente y funcionar en el futuro. Creo que todo tiene conexión.

-¿Cómo ve el porvenir de la región?

-El futuro ahora mismo está fuera de las cuencas y de Asturias. Lo veo por gente de mi generación que se tiene que ir fuera a trabajar o a seguir formándose o estudiando. El futuro está en el aire: aunque hay un nivel cultural muy bueno, falta trabajo para toda esa gente.

-¿Qué hace falta para que la sangre asturiana se quede en casa?

-Empezar a valorar la capacidad cultural de la gente, crear puestos de trabajo y dárselos a gente cualificada, que la hay. Si baja el poder económico, tampoco hay dinero para invertir en cultura, para pagar entradas o comprar un disco. Esto nos afecta a todos.

-Pero no parece pesimista.

-No. Soy optimista y creo que las cosas pueden ir a mejor. Siempre hubo momentos de bajón, pero llegará un momento en que todo esto cambie. Los asturianos tenemos que sacar nuestro carácter luchador. Si no das tu opinión, si no votas, si no te manifiestas no vas a conseguir nada. Eso en la cuenca lo llevamos de casa (risas).

-¿Hay algo que le haga hervir la sangre ?

-Muchos temas como el machismo, la desigualdad... Cosas que escuchas últimamente de boca de políticos que parece que quieren que las mujeres perdamos lo poco que hemos conseguido. Debemos insistir y luchar por ello. Hace poco comencé a componer y escribí una canción contra la violencia machista - 'Títere o esclava'- para el 25 de noviembre. Es como lo de donar sangre: a veces te tiene que venir una llamada para que te centres y dediques un momento de tu vida a leer más sobre estas cosas.

-¿Qué ocurrió entonces?

-Es cuando de verdad te asustas y te das cuenta de que tenemos mucho por hacer. Cuando me puse a leer números, los porcentajes tan pequeños de mujeres que denuncian porque no se les da la credibilidad que merecen quise hablar y dar mi opinión. Yo lo hice en forma de canción, pero todos podemos hacerlo.

-¿Cantar le oxigena la sangre?

-Me cuesta mucho expresar los sentimientos y cuando canto me pasa todo lo contrario, saco todo lo que tengo dentro. Estar sobre un escenario es como una liberación. Cuando bajo siento el 'bajón' y pienso: 'me gustaría estar allí tres días más'.

-Su último disco, 'Consciente' (2017), le está dando además muchas alegrías.

-En él hay un poco de todo: canción de autor, tradicional, versiones de mujeres a las que admiro como Chavela Vargas, Violeta Parra o Mercedes Sosa... Son arreglos con una base folclórica pero fusionados con pop, indie y otros géneros. Es fusión de tradición y modernidad. Y desde que salió no he parado. Estuve en Barcelona, Madrid, Málaga, Galicia, Cantabria, León... y sigo. Estoy tocando mucho fuera de Asturias, que es lo que quería porque la canción tradicional me encasillaba mucho más a la región.

-¿Cuándo volverá a subirse a un escenario?

-Toco el día 1 de junio en Cangas del Narcea, dentro de la feria NarceNatur. Y ya estoy cerrando fechas para el otoño, así que de momento la gira continúa.

Orígenes

-¿Le siguen pidiendo tonadas?

-Sobre todo cuando hago entrevistas porque les llama mucho la atención. Apenas se conoce fuera de aquí y al final caen muchas tonadas. Saben de donde vengo y yo lo llevo siempre en la boca, así que lo hago encantada. Les llama mucho la atención. Y en todos mis conciertos siempre cae alguna tonada para el que la quiera escuchar.

-¿Por qué?

-Es mi origen. Me gusta que la gente que viene a mis conciertos me conozca, y para eso tienen que saber de dónde vengo. Empiezo presentándome así, «yo vengo de aquí y donde vivo se formó esto». Canto una tonada y se genera un vínculo con el público, empieza a conocerme.

-¿Y cómo es Marisa Valle Roso?

-Soy constante, trabajo mucho las cosas. Está en mis venas, mis padres me inculcaron esos valores. Igual que la música: empecé por mi hermano, que quiso cantar porque la tonada era la banda sonora de los concursos de escanciado a los que acompañábamos a mi padre.