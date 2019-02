Unos 1.600 felguerinos no pueden acudir al médico en horario de tarde Los pacientes aseguran que la falta de consulta vespertina ralentiza la atención de los facultativos por las mañanas M. VARELA Domingo, 10 febrero 2019, 01:52

En 2009 unas 1.600 cartillas sanitarias del distrito langreano de La Felguera solicitaban el horario de 13 a 20 horas para acudir al médico, según las cifras manejadas desde la gerencia del Área Sanitaria VIII, el Hospital Valle del Nalón. Gerencia que desde el mes de julio aproximadamente ha suspendido esta consulta de tarde, según explica a los pacientes, «por falta de un facultativo que la atienda».

Los pacientes de esta consulta han presentado varias reclamaciones ante esta situación. Si bien reconocen que están siendo tratados por los doctores del turno de mañana, consideran que «en su día solicitamos el horario de tarde por motivos laborales, principalmente, y otras personas porque se lo recomendaban al estar la mañana muy solicitada. Ahora no nos pueden dejar sin médico sin más».

Sus quejas han sido respondidas por la gerencia, pero reclaman que «después de medio año ya no nos sirven las buenas palabras. Si es que quieren quitar la consulta de tarde, que nos lo digan». Algunos de estos pacientes, enfadados por la situación volvieron a presentar su queja. «Sí estamos atendidos, pero por la mañana los médicos soportan una gran carga de trabajo, si la gerencia no es capaz de encontrar un médico, igual no está haciendo bien su trabajo», comentaban.

En principio la consulta de tarde está suspendida de forma provisional al no encontrar médicos de familia disponibles para cubrir la baja de la titular, un problema que se da en otros consultorios.