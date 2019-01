«Se abalanzó sobre ella y la mordió como si fuera una muñeca de trapo» Los equipos sanitarios atendieron a la mujer en el lugar del ataque y luego la trasladaron al HUCA. / E. C. Una vecina de Pando, herida grave tras ser atacada por un pitbull, que le arrancó una oreja y «le provocó desgarros horribles en varias zonas» MARTA VARELA LANGREO. Domingo, 27 enero 2019, 01:22

En la localidad de Pando, en Langreo, llevan meses temiendo a dos perros. Ayer llegó la indeseada desgracia. Un pitbull de unos 40 kilos salió de la casa donde su dueña aseguraba que estaba atado, y atacó a una vecina por detrás, dejándola herida de gravedad. Julia, de unos 60 años, «no lo vio venir. Se abalanzó sobre ella mordiéndola por todos lados, la movía como si fuese una muñeca de trapo», explicaba aún con el miedo en el cuerpo uno de los vecinos que acudió a socorrerla. No fue el único. Hasta cuatro personas tuvieron que reducir al can. «Lo apartábamos, pero volvía a atacarla, no nos hacíamos con él», relata este langreano. Indican que, además, «la madre de la dueña del animal salió a buscarlo y acabó con un brazo ensangrentado porque seguro que la mordió a ella también. Ni a ella le hacía caso».

Tras el brutal ataque, la mujer quedó más de veinte minutos tendida en el suelo, malherida y llorando. «Madre, fíu, destrozome», acertó a decir a los vecinos que la ayudaron. «Le faltaba la oreja izquierda, un brazo parecía roto por varios sitios y estaba llena de mordeduras, en las piernas, el vientre y el cuello, eran desgarros horribles», detallaban. Según indican, pese a la llamada a los servicios de emergencia, «la ambulancia tardó en llegar. Se nos hizo eterno tenerla tanto tiempo en el suelo mojado tras estos días de lluvias. Nos rompía el alma».

Los sanitarios atendieron a la víctima en el lugar de los hechos, pero tras un primer diagnóstico decidieron trasladarla al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), debido a la gravedad de sus heridas.

Los vecinos explican indignados que «estaba claro que algo iba a pasar con este perro, se le veía nervioso y agresivo». Uno de ellos recordaba que «pasas y no dejan de ladrar, hace unos días estaba suelto y vino hacia mí. Salte a un prao, pero lo llamaron y marchó, si no, me muerde seguro».

Los hechos ocurrieron ayer sobre la una de la tarde cuando esta vecina de Pando se encontraba dando un paseo por la zona del cementerio, «cerca, pero no pegada a la casa donde tiene los animales, iba caminando tranquilamente». El can la sorprendió por la espalda, sin dejarla reaccionar. Fuentes cercanas a la dueña del perro aseguraron que «tiene todos los papeles en regla, el perro cumple con la normativa estaba atado. No se explican cómo logró desatarse, salvo que alguien lo hiciese para que escapase. Están desolados por lo ocurrido y muy apenados».

El pitbull fue recogido por miembros del albergue municipal de Langreo, donde estará atendido hasta que se resuelva el caso. En principio, podría ser sacrificado según el protocolo que se sigue en estos casos. Los vecinos aseguran que ya habían alertado a la Policía de que podía pasar algo, pero nos dijeron que «el perro tenía todos los papeles y el chip, que todo estaba en regla. A ver qué le explican a la familia de la mujer ahora». En el ánimo de todos que esta vecina se recupere pronto.