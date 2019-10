Absuelta la mujer acusada de intoxicar y robar a su amigo octogenario en Mieres E. R. T., durante la vista oral, celebrada la semana pasada. / P. LORENZANA El Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo considera que no hay pruebas y detecta «falta de coherencia» en el relato del hombre A. FUENTE / R. MUÑIZ MIERES / OVIEDO. Miércoles, 2 octubre 2019, 00:16

La titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo ha absuelto a la acusada de envenenar y robar a un amigo octogenario en Mieres. La magistrada estima válidos los argumentos del letrado de la defensa, Iván Cortina -del despacho de Luis Tuero-, quien señaló en la vista oral celebrada la pasada semana que no había pruebas para incriminar a la demandada, E. R. T., de 39 años. Estaba acusada de intoxicar con benzodiazepinas -sustancias psicotrópicas que actúan sobre el sistema nervioso central- y robar 2.000 euros a José L. en agosto de 2018, hecho por el que se enfrentaba a cuatro años de prisión.

La encausada negó en el juicio los hechos y dijo que nunca le echó sustancia alguna a la bebida. «Era mi amigo, le tenía y le sigo teniendo mucho aprecio. Lo que siento es haber perdido una relación de tantos años, más de quince», afirmaba. La defensa reclamó entonces la libre absolución al no quedar acreditada la autoría de este envenenamiento. Añadió que en los más de tres lustros de relación entre ambos no hubo problema alguno. Destacó que tampoco era seguro que la víctima tuviera en su poder la cantidad que denunció fue sustraída cuando perdió la consciencia.

Es más, en el propio texto del fallo, la jueza mantiene que «resulta extraño que E. R. T. pudiera haber sustraído la cantidad de 2.000 euros que José L. asegura que portaba en el bolsillo de la camisa, se marchase y la puerta estuviese cerrada por dentro con las llaves puestas».

La jueza duda, incluso, de que el denunciante tuviera el dinero que dijo le fue sustraídoE. R. T. se enfrentaba a una pena de cárcel de cuatro años. El fallo puede ser recurrido

«Resulta extraño»

La jueza detecta una «ruptura de coherencia» en el relato del octogenario. «Resulta igualmente extraño que, si se parte de un móvil de robo por parte de la acusada, el denunciante fuese encontrado totalmente desnudo y, si él se encontraba inconsciente, quién lo llegó a desvestir». La sentencia argumenta que la propia tenencia de una importante cantidad de dinero en el bolsillo de una camisa «no parece muy habitual», dudando, de este modo, que tuviese ese dinero.

La Fiscalía, al elevar a definitiva la calificación, mantuvo la petición de cuatro años de prisión al considerar probado que hubo un robo con violencia y otros dos delitos de lesiones leves. La acusación particular quiso dar a entender en la vista que la intención de la acusada pudo ser acabar con la vida de la víctima, al manifestar que la ingesta de esos ansiolíticos era incompatible con la medicación y las dolencias que padece el octogenario. Esta sentencia absolutoria, no obstante, no es firme, y las partes tienen un plazo de diez días para interponer recurso de apelación.