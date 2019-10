Acepta 1.620 euros de multa por publicar fotos de su exnovia desnuda El joven, a su llegada a los juzgados desde la cárcel. / PARDO El condenado, de 30 años, también fue juzgado por quebrantar la orden de alejamiento de la víctima, delito por el que le piden un año de prisión M. VARELA LANGREO. Sábado, 5 octubre 2019, 01:28

Él tiene 30 años y ella 22 y durante tres años mantuvieron una relación sentimental complicada. Ayer terminaba en los Juzgados de Langreo con dos juicios en los que se incriminaba al joven, L. R. S., de un delito de revelación de secretos por difundir fotos de su exnovia desnuda en las redes sociales, y un segundo delito de quebrantamiento de la orden de alejamiento que le prohibía comunicarse con la joven, por el que se le pide un año de prisión. L. R. S. admitió los hechos y llegó a un acuerdo por el que deberá abonar a la víctima una multa de 1.620 euros, a razón de una cuota diaria de 6 euros durante nueve meses. Además, durante 31 días tendrá que hacer trabajos para la comunidad por un delito de amenazas a la misma mujer.

En el segundo de los juicios estaba inculpado por incumplir la orden de alejamiento que pesaba contra él y le prohibía comunicarse con su exnovia. En este caso el joven, que llegaba procedente de la cárcel de Asturias, no llegó a un acuerdo, e inculpó a su hermano de enviar los mensajes. Ella ha señalado que en ningún caso respondió a una serie de mensajes que él le envió a través de Messenger, contacto que él tenía restringido por esa orden: «Solo quiero que me deje tranquila», afirmó. En este delito se produce además el agravante de reincidencia, ya que L. R. S. ha cumplido más de tres condenas por diferentes quebrantamientos de órdenes de alejamiento de parejas anteriores. La Fiscalía pidió un año de prisión, mientras la acusación particular reclamó dos al considerar que los mensajes hacia la joven eran amenazantes. Ambas peticiones coinciden en solicitar una nueva orden de alejamiento y de comunicación con la joven.