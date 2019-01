Acepta cinco años de cárcel tras admitir que intentó matar a un joven en Langreo Vanesa M. R., condenada por agredir a tres jóvenes en un local de La Pomar en 2017. / DAMIÁN ARIENZA La defensa de la condenada, basándose en su toxicomanía, pedirá que cumpla la pena en un centro de rehabilitación M. VARELA LANGREO/OVIEDO. Miércoles, 30 enero 2019, 00:08

Vanesa M. R., acusada de intentar matar a un hombre en Langreo y de atacar a otros dos jóvenes en La Pomar, en 2017, aceptaba ayer una pena de cinco años de prisión y una multa de seis meses a razón de tres euros diarios al reconocer los hechos que se le imputaban. Así, Vanesa admitió ante la juez los hechos y evitó el juicio ya programado en la Audiencia Provincial.

La mujer deberá, además, indemnizar a B. C. con 22.000 euros y a G. F., con 5.500. Asimismo no podrá acercarse a ellos en ocho años en el caso del herido más grave y en cinco, en el de la segunda víctima. Los padres de B. C. manifestaron tras conocer la condena que «casi nos mata a nuestro hijo».

La letrada que ha ejercido la defensa de la víctima, Esperanza Viesca, se ha mostrado satisfecha con el acuerdo llegado y ha explicado que una vez recaiga la sentencia, en su fase de ejecución, solicitará que su defendida no entre en prisión y cumpla condena en un centro de desintoxicación. Para ello acreditará su adicción a las drogas, así como la falta de delitos anteriores.

Sobre este aspecto, los letrados de la acusación particular de dos de las víctimas, Gonzalo Botas y Manuel Vallina, han indicado que aceptarán que la acusada no entre en prisión siempre y cuando presente «un plan de pago creíble» de las indemnizaciones impuestas.

Según el escrito del fiscal, la mujer se encontraba en un pub de la localidad de Langreo acompañada de su entonces pareja cuando tuvo un incidente con B. C., por lo que ambos fueron expulsados del local por empleados del establecimiento, permaneciendo la otra persona en su interior.

Ánimo de matar

Más tarde, sobre las 6 horas, B. C. se encontró en el exterior con la procesada y su pareja, que le increparon, manifestándole la procesada que «o te matamos a ti o a la puta que te acompaña», iniciándose un forcejeo. Fue en esa trifulca cuando Vanesa M. R. le pinchó en la espalda con un objeto punzante, ocasionándole una erosión puntiforme en la región lumbar izquierda que requirió de una primera asistencia médica, habiendo renunciado posteriormente al ejercicio de las acciones penales.

Una tercera persona G. F. le pinchó en el costado, ocasionándole otra herida inciso contusa en cara anterior por la que precisó, además de una primera asistencia, un tratamiento médico quirúrgico con drenaje pleural en hemitórax izquierdo y vendaje compresivo en zona de hematoma, habiendo estado hospitalizado durante dos días, y habiendo invertido en su curación otros veinte. Según el fiscal, inmediatamente después, la procesada, con ánimo de acabar con la vida de B. C., le clavó un objeto punzante en seis ocasiones, penetrando alguna de ellas hasta el pulmón izquierdo con afectación de parénquima pulmonar y arteria intercostal, que comprometió la vida del mismo.

La procesada estuvo en prisión provisional por estos hechos desde 6 de marzo de 2017 hasta el 28 de abril de 2017. Los hechos narrados son constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa por el que se solicitaba una pena de siete años de prisión, que finalmente ha quedado en cinco, y una pena de tres años más de prisión por el delito de lesiones que ha sido sustituida por una multa de seis meses a tres euros diarios.