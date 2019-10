«Aceptamos convivir con el lobo, pero con un control. Juegan con nuestro pan» Los ganaderos portan carteles de protesta por los daños del lobo en su marcha, desde el Ayuntamiento de Caso hasta las oficinas de la Guardería del Principado. / M. V. Más de un centenar de ganaderos del parque natural de Redes protestan por el aumento de los ataques a la cabaña y urgen soluciones M. VARELA CAMPO DE CASO. Jueves, 3 octubre 2019, 00:25

El aumento de lobos y de sus ataques a las cabañas ganaderas del parque natural de Redes lleva años poniendo en jaque a los ganaderos. Aseguran que están hartos de que sus ganancias disminuyen hasta el punto de que algunos han pesado en dejar la profesión, ya que inciden en que la presencia de cánidos cerca de los pueblos «es cada vez más habitual».

«No podemos más, necesitamos que se nos dé una solución», clamaron ayer más de un centenar de ganaderos del Alto Nalón que se concentraron a mediodía delante del Ayuntamiento de Caso para reivindicar que su trabajo «tenga futuro». De allí partieron caminando hacia las oficinas que la Guardería del Principado tiene en el entorno de Centro de Interpretación de Redes.

Una protesta que surgió de la gran preocupación de ganaderos como el casín Miguel Suárez. «Este año llevaremos unos 40 terneros muertos, en ovejas muchas más y eso evidencia que nos encontramos ante un serio problema. Desde la guardería no se admiten los ataques de lobos, nos ponen muchos problemas para no pagar los daños», criticaba. Durante la concentración otros profesionales del sector admitían que llevan más de una decena de animales muertos y que actualmente «acudimos a nuestros seguros privados para no perderlo todo». Su intención es seguir con las protestas e «ir más allá» en el caso de que sea necesario.

«No pueden pedir que la gente venga a los pueblos si a los que ya estamos no nos ayudan»

Silvia Menéndez es una joven ganadera casina que en el último año ha sufrido varios ataques de lobos que han mermado su cabaña. Ayer se manifestaba junto a sus compañeros con un claro mensaje: «Toda la vida hubo lobos, no pedimos exterminarlos. Somos conscientes de que tenemos que lidiar y trabajar con ese problema y junto con otros muchos, pero es necesario más apoyo por parte de las administraciones porque estamos llegando a niveles de pérdidas insostenibles». Por ello reclamó un control sobre el número de ejemplares. «Hay demasiada población; tienen que darse cuenta de que juegan con nuestro pan y con el de nuestros hijos», añadió.

Menéndez invitó a políticos y responsables de la guardería «a pasar una semana con nosotros, a subir al monte a buscar los restos de nuestros animales muertos, a ver si escuchamos que no está claro por qué han muerto». Una reclamación a la que sumaron la petición de unas tasaciones por los daños «justas». «Un xatu que puedo vender por 700 euros como mínimo, si me lo mata el lobo y lo reconocen, me dan 150 ó 200 euros. Pero no queremos dinero, sino a nuestros animales vivos, a esos que hemos criado y visto crecer».

Su mayor indignación es que «no se ayude a la gente de los pueblos, no pueden pedir que vengan a vivir aquí cuando a los que ya estamos no se nos ayuda, casi se nos invita a irnos porque no podemos trabajar para subsistir».