Agreden al hostelero de Lena que alertó de una irregularidad urbanística Jesús Ángel Solís, tras abandonar el hospital. / JUAN CARLOS ROMÁN Jesús Ángel Solís denuncia a uno de los responsables de la obra de El Casino, en Lena, por golpearlo con una barra de metal A. FUENTE POLA DE LENA. Sábado, 13 abril 2019, 02:54

«Fue todo de repente. Estaba junto a mi sidrería en la calle y vino a por mí con una barra de metal, forrada con cinta aislante y que tenía una empuñadura. Me dijo algo sobre qué tenía que decir yo de las ruedas del coche y me golpeó en la pierna. Caí al suelo». Jesús Ángel Solís se encontraba ayer en el hospital de Mieres, donde se le hizo una exploración de las lesiones. Actuó la Guardia Civil y trasladó al presunto atacante al cuartel, donde fue identificado y, posteriormente, puesto en libertad. «No me van a asustar, voy a ir hasta el final». Este ataque se produce tras denunciar que le rajaron las ruedas de dos de sus vehículos tras presentar una queja al Principado por una posible irregularidad urbanística.

El origen del conflicto lo relataba Solís el día anterior en EL COMERCIO. Todo surgió a raíz de una denuncia urbanística que interpuso en el Principado y que ha sido admitida a trámite. Su local hostelero se encuentra en la calle Corresponsal Tino Rebustiello. Hace un tiempo dieron comienzo las obras de adecuación de una edificación anexa, El Casino, para convertirlo en un hotel. El problema radica en la regulación urbanística municipal solo permite dos más una altura y en esta obra se ha elevado una cuarta, más de lo permitido. Se quejó en el Ayuntamiento donde, dice, le hicieron caso omiso. Pero elevó al reclamación a la Administración regional que va a pedir informe al Consistorio.

«Quien me atacó es uno de los socios de El Casino. Su socio estaba detrás sin hacer nada», afirmaba Solís. Según el diagnóstico médico, sufre varias contusiones en la pierna.

Ya ha anunciado una denuncia contra su posible agresor. La Guarida Civil ya le imputa una falta por portar un objeto contundente con ánimo intimidatorio.