La agrupación vecinal de Mieres tacha de «insuficiente» la congelación fiscal prevista Arsenio Díaz Marentes. / ROMÁN El responsable del colectivo, Arsenio Díaz Marentes, reclama una revisión a la baja de los impuestos municipales ALEJANDRO FUENTE MIERES. Lunes, 30 septiembre 2019, 01:22

Para la agrupación vecinal de Mieres -plataforma que agrupa a unos setenta colectivos de todo el concejo- es «chocante» el anuncio del equipo de gobierno (Izquierda Unida) que, tal y como adelantó EL COMERCIO, plantea una congelación de las ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio. Para el representante de las asociaciones, Arsenio Díaz Marentes, la propuesta resulta «chocante». Afirma que «ya que venimos de ocho años de excepción económica en el Ayuntamiento y, tras superar un plan de ajuste para abonar la deuda, hay dinero en caja para tener un gesto con la ciudadanía». Calcula que, en la actualidad, hay más de seis millones de euros de remanente que podrían dar un «respiro» a los vecinos.

Fue el concejal delegado del área de Hacienda, Manuel Ángel Álvarez, quien anunció que las ordenanzas fiscales no se van a tocar el próximo ejercicio. La intención es aplicar una congelación generalizada a los precios de los servicios municipales y a los impuestos que son responsabilidad del Consistorio. El argumento esgrimido por el edil es que el concejo ya no tiene que hacer frente a los pagos de deuda como en ejercicios anteriores y ese dinero se podrá usar para otros fines. No obstante, ya anunció que se prevé un incremento del gasto corriente que todavía tendría que ser cuantificado. También indicó que el equipo de gobierno ha iniciado la redacción del próximo presupuesto municipal para tenerlo aprobado antes de que comience el próximo año. La cuantía, aún sin cerrar, será muy similar a la del actual ejercicio, por lo que rondará los 36 millones de euros.

El IBI, la mayor preocupación

Para la agrupación vecinal, el principal quebradero de cabeza se encuentra en el Impuesto de Bienes Inmuebles, el IBI. Díaz Marentes recordó que se está a la espera de poder realizar una nueva revisión catastral en el municipio por los errores detectados tras el proceso de 2014. De hecho, el colectivo ya trasladó al Ayuntamiento un estudio en el que se advertía de un importante incremento en el recibo de cara a 2021 si no se busca una solución. Ya se han registrado aumentos del 500% en algunos casos, sobre todo, en la zona rural del municipio.

La agrupación incide en que en la revisión de 2014 «todo se hizo mal». Se apunta a que no hubo información ni asesoramiento a los propietarios. Explicó que el Catastro hizo un trabajo de campo, sacando fotos de los edificios, para determinar la nueva valoración de los mismos; así se realizó la base de cálculo del IBI, pero muchas veces eran estimaciones y se desconocían las realidades de las viviendas. Por eso se remitió la información previa al usuario para que éste determinase si era correcta o presentaba alegaciones a lo remitido. Pero el problema es que al domicilio llegaba un aviso, pero no la documentación que había que consultar, ya que ésta solo se podía obtener de forma telemática. «Para una persona de más de sesenta o de setenta años esto supone una grave dificultad».

Por otro lado, la agrupación recuerda que ya presentó un plan de actuación y de inversiones necesarias en la zona rural, sobre todo. Hay recogidas un total de 104 necesidades que requieren de inversión municipal. Obras de todo tipo y en todas las zonas del municipio. Pero destacan las peticiones que ya se llevan realizando desde hace tiempo, como la limpieza del río Turón en todos sus tramos urbanos.

Las peticiones y las necesidades que se apuntan son muy variadas y responden a la consulta realizada a los propios vecinos.