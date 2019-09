«Aún aguardo la llamada de Barbón para aclarar si seguiré recibiendo ayuda» Rafa Funes. / JUAN CARLOS ROMÁN El tetraparesio Rafa Funes espera con incertidumbre la decisión del Imserso sobre la retirada de los 278 euros que recibe para pagar a una cuidadora A. F. G. EL ENTREGO. Martes, 17 septiembre 2019, 00:15

El pasado día 8 de este mes, Día de Asturias, Rafa Funes, un vecino de El Entrego que sufre una dependencia severa -padece tetraparesia-, pudo mantener en Covadonga una breve conversación con el presidente del Principado, Adrián Barbón, en la que le reclamó amparo ante su problema. Como adelantó EL COMERCIO, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) le quiere retirar la ayuda económica que recibe -278 euros- para pagar a su cuidadora «por no ser un familiar», norma que establece ahora la Ley de Dependencia. «El presidente me dijo que sí, que se me llamaría para mantener una entrevista; pero aún sigo a la espera», lamentó.

Aun consciente del trabajo que debe tener el responsable regional, insistió en que «por donde no puede recortar es por la mejor ley que se ha aprobado hasta ahora», en referencia a la de Dependencia, que entró en vigor en 2007. «Pero claro, cuando la Administración se ve apretada, recorta por aquí, por donde la gente como yo más lo necesita», reprochó.

Funes vive todavía con la incertidumbre de si va a cobrar o no. «Hasta ahora solo me han notificado la retirada de la ayuda verbalmente , pero digo yo que tendrían que enviarme una notificación por escrito y darme la posibilidad de presentar un recurso», opina. «Yo no quiero ir a una residencia, quiero ser lo más autónomo posible y no caer en el olvido», reivindica Rafa Funes.