El alcalde de Langreo critica el retraso del soterramiento por «cuestiones jurídicas» Obras del soterramiento de Langreo, en La Felguera. Al fondo, la nueva estación subterránea. / J. C. ROMÁN Para poder acometer la infraestructura se deberá modificar el convenio firmado en 2007, dándole al Adif potestad para ejecutar esas obras MARTA VARELA MADRID / LANGREO. Miércoles, 3 octubre 2018, 00:26

Nuevo retraso en el soterramiento de Langreo. El gran proyecto urbanístico del Nalón sigue sin una fecha de finalización. La última estimación, tras una reunión mantenida ayer en Madrid, en la que participó el alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, pospone la circulación de los trenes bajo tierra a principios de 2020 y no a 2019 como estaba previsto. El Gobierno estatal justifica el nuevo retraso por problemas con el convenio firmado en 2007 detectados por sus servicios jurídicos. Langreo no admite ahora este un nuevo retraso.

Tras un año tras la finalización de la obra civil y de espera de la segunda fase relativa a la colocación de vías y catenarias, ayer se dieron cita en Madrid las tres instituciones implicadas: el Gobierno Central, Principado y Ayuntamiento. Por parte del Estado acudieron al encuentro responsables del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y del Ministerio de Fomento, representando al Gobierno del Principado acudió el director general de Infraestructuras, José María Pertierra, y por parte del Ayuntamiento de Langreo fue su alcalde, Jesús Sánchez.

Fue una reunión tensa, en cuyo comienzo ya se constató que el proyecto debe asumir un nuevo retraso -posiblemente de un año-. Desde el Gobierno estatal explicaron, según Pertierra y Sánchez, que el Adif no puede hacerse cargo de esta segunda fase sin que haya una modificación del convenio firmado por las tres administraciones en 2007. Y es que el primer documento está firmado que será el Principado el que se encargue de ceder los terrenos para la fase de adecuación del túnel. Y es que este hecho hace necesaria ahora una modificación del convenio «anulando la encomienda de gestión que se atribuía al Principado como ejecutor de la superinfraestructura y otorgársela al Adif, dándole así la potestad para acometer dichos trabajos». José María Pertierra indicó además que «esta modificación nos permitirá entregar al Gobierno de España la obra civil ya ejecutada».

Nuevo calendario

El compromiso adquirido para intentar no dilatar en el tiempo el proyecto, que debería estar ya con la colocación de las vías, es enviar en una semana al Principado y al Ayuntamiento de Langreo la propuesta de modificación del convenio inicial. Las dos instituciones contarán con otra semana para revisarlo y enviar su aprobación o modificaciones. A la tercera semana, sino hubiese cambios sobre la propuesta, se redactaría la definitiva. Entre la cuarta y la quinta semana se podría aprobar la modificación e iniciar la licitación de esta segunda fase.

A principios de diciembre, la superinfraestructura está previsto que salga a licitación. Se necesitarían al menos otros dos meses para adjudicarlos a una empresa. Y serían necesarios al menos entre 8 y 9 meses -según las primeras previsiones del Adif- para ejecutar los trabajos y que los trenes pudiesen circulan en pruebas bajo tierra. No se han dado fechas para ese momento, pero no parece probable que pueda ser factibles antes de finales de 2019 e incluso principios de 2020.

El regidor langreano recordó en dicho encuentro que «no conocen la historia, los langreanos llevan con el tema del soterramiento más de once años y en los últimos nueve han sufrido obras, retrasos, incumplimientos, están en un punto en que se desconfía de todo lo que no sea seguir adelante y terminar la obr. No puedo estar conforme, hay un nuevo retraso». Y les explicó que «lo que para ustedes un problema que puede solucionarse para Langreo es un nuevo revés y llevamos sufriendo muchos».

Un sufrimiento que conocen muy bien desde la Plataforma por el soterramiento de Langreo, donde se integran muchos colectivos sociales y vecinales. Su portavoz, David Álvarez, explicaba ayer que «no entendemos cómo nadie del anterior Gobierno estatal o del Principado hayan leído antes el convenio para solucionar cualquier eventualidad». Desde este colectivo temen que «se intente dilatar en el tiempo el proyecto para usarlo como arma política en las próximas elecciones. Es algo que no entendemos».

Un túnel vacío

Los langreanos han soportado durante nueve años unos trabajos que en la zona de Langreo Centro y el barrio de El Puente , principalmente, han desestabilizado la vida cotidiana con ruidos, polvo, suciedad, grietas en casas... Ahora llevan ya más de un año sin trabajos y los langreanos quieren resultados. Han pasado nueve años y solo hay, dijeron, «un túnel sin vías, y en un espacio exterior inaccesible». Los vecinos están dispuestos a salir a la calle para defender el fin de esta obra, « la más antigua de las comarcas mineras», aseguraron.

El soterramiento comenzó a ejecutarse en 2009 con un presupuesto de 54 millones de euros. Años de problemas técnicos y administrativos han ido aumentado el plazo de entrega, inicialmente fechado en 2011, y han aumentado el coste del a unos 90 millones de euros sin contar con la urbanización de los terrenos liberados. El Principado acometerá ahora la tercera fase de urbanización.