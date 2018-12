El alcalde de Langreo se reúne el lunes con Adif para desbloquear el soterramiento Jesús Sánchez quiere aprovechar el encuentro para que pedir que el corte por el arreglo del túnel de Carbayín sea inferior a tres meses A. FUENTE LA FELGUERA. Viernes, 7 diciembre 2018, 00:47

El alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, acudirá el lunes a Madrid para mantener un encuentro con responsables del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y desbloquear el soterramiento de las líneas de Feve. «Es que ahora es muy difícil explicar a la ciudadanía la situación por la que atraviesa este proyecto». Las obras están detenidas, a expensas de que se instale en el falso túnel la superestructura(las vías, catenaria y sistemas de seguridad), fase que sufragará el Estado, y la urbanización exterior, que correrá a cargo del Principado. El regidor asiste con la intención de que se dé luz verde a los trabajos y éstos «puedan concluir en el menor plazo posible».

¿El principal escollo? «No está del todo claro la administración que se debe hacer cargo del mantenimiento del túnel», decía. No obstante, recientemente se remitió al Ayuntamiento el borrador del convenio en que se establecía que el mantenimiento del interior del túnel -por debajo de la capa de impermeabilización- correspondería a Adif. «Pero el texto puede dar lugar a equívocos y lo queremos dejar bien claro. El Consistorio no podría hacerse cargo de esta labor y sería motivo suficiente para no firmar el acuerdo», añadía el primer edil.

El regidor langreano quiere aprovechar esta reunión con responsables de Adif para intentar reducir el plazo de ejecución de las obras de adecuación del túnel de Carbayín. La duración prevista para estos trabajos es de tres meses, periodo en el que se mantendrá cortada la línea entre El Berrón y Laviana. «Creo que este tipo de decisiones están adoptadas por el desconocimiento», decía Sánchez.

Por eso, quiere que la entidad estatal visiten la zona «para que conozca la realidad y la importancia de este trazado para toda la comarca». La idea es que se dediquen más esfuerzos para reducir lo máximo posible este plazo de ejecución. «Se trata de un recorrido que puede ser rentable social y económicamente si se realizan inversiones para su mantenimiento. Ahora sería imposible habilitar un trazado de estas características», concluyó Jesús Sánchez.