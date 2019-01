El alcalde de San Martín renuncia a ser candidato Enrique Fernández, en el centro de la imagen, durante la asamblea informativa del PSOE de San Martín. / JUAN CARLOS ROMÁN «Es un paso a un lado», declara Enrique Fernández. La ejecutiva del PSOE propone a José Ángel Álvarez, 'Quirós', como cabeza de lista A. FUENTE SOTRONDIO. Miércoles, 23 enero 2019, 00:15

«No se trata de un paso hacia adelante ni hacía atrás, es de lado», afirmaba ayer el alcalde de San Martín del Rey Aurelio, Enrique Fernández. Comparecía en la sede del PSOE en Sotrondio para anunciar que no va a ser candidato de esta formación en las próximas elecciones municipales de mayo. «He tenido el inmenso honor de liderar la lista y de ser elegido regidor en los dos últimos mandatos, entiendo que después de ocho años hay que dar un paso al lado y de ceder el testigo en esta noble, apasionante pero también exigente labor que es la política municipal», apuntaba arropado por la directiva socialista local. Y ha sido esta ejecutiva la que ha propuesto al actual edil de Obras, José Ángel Álvarez Fernández, 'Quirós', como cabeza de lista. Ahora tiene que se refrendado por la militancia.

Ya se ha puesto en marcha el calendario para elegir a las personas que van a formar parte de esta candidatura. «La tienen que votar de forma libre y democrática los militantes en asamblea que van a ser durante los días 29 y 30 de este mes», señala el regidor. La de San Martín es una de las agrupaciones más importantes de la región, con casi medio millar de afiliados. 'Quirós', natural de Lantero, fue concejal en los dos últimos mandatos, junto con Enrique Fernández y en la actualidad ocupa las responsabilidades de Obras, Urbanismo, Medio Ambiente y Medio Rural. Ha desarrollado su vida profesional vinculado a Hunosa como vigilante en María Luisa. Ahora está prejubilado. Será el próximo lunes 28 cuando se presenten las candidaturas -puede haber más de una- y se informará de las mismas un día después, para que sean votadas el miércoles 30.

Balance de gestión

¿Y el futuro de Fernández? El secretario general de la formación, José Ramón Martín Ardines, deslizó que podría tener un porvenir político «con otras responsabilidades dentro del Partido Socialista». Después, al ser preguntado Fernández por este detalle, Ardines se apresuró a decir que era «su deseo». El regidor respondió que su función está ahora centrada en culminar el mandato y que no quería entrar en especulaciones. «De todas maneras , yo tengo mi trabajo como profesor de área de Economía Financiera en la Universidad de Oviedo, del que estoy ahora en excedencia», explicaba.

«Han sido ocho años de los que hubo de todo; de lo bueno he disfrutado, y de lo malo he aprendido. He conocido a muchas personas y me quedo con las buenas, que son la inmensa mayoría. Tengo que decir que no espero agradecimientos porque solo nos hemos limitado a trabajar por el municipio y sí quiero pedir disculpas por los errores cometidos, nunca con mala intención ni con ánimo de hacer daño a nadie». Señaló que quedan proyectos por hacer y que por eso los socialistas deben seguir en el Ayuntamiento. Seguirá siendo alcalde hasta el final del mandato.