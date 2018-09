El alcalde de Mieres, al rector: «Ya compartimos Minas, queremos Deportes en su totalidad» Presentación de la Feria de Deporte y Salud de Mieres. / J. M. Pardo Aníbal Vázquez ha hecho estas declaraciones durante la presentación de la II Feria de Deporte y Salud de Mieres en la que también estuvo presente el rector de la Universidad, Santiago García Granda ALEJANDRO FUENTE Mieres Miércoles, 19 septiembre 2018, 13:10

El rector de la Universidad de Oviedo considera que es necesaria una especialización del campus universitario de Mieres. Y tiene claro cuáles son las materias que pasan por la ordenación del territorio, la energía y la ingeniería civil. Santiago García Granda se refirió nuevamente a la sede del disputado grado de Deportes. Al respecto, destacó que lo primero es tener el título aprobado para saber dónde lo podemos ubicar, «hasta que no tengamos la titulación no vamos a dar ubicación. Ahora no vamos a tomar una decisión». El alcalde, Aníbal Vázquez, sentado a su lado, sabe de sobra «cuál es la posición de Mieres con el Grado Deporte, no debemos compartir estos estudios porque ya compartimos minas con Oviedo».

El rector ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa para presentar la segunda Feria de Deporte y Salud que este año se traslada al campus universitario de Barredo (la primera fue en el recinto ferial de Santullano). El certamen reunirá durante tres días —desde el viernes 27 hasta el domingo 29– conferencias y diversas actividades deportivas. La inauguración será el citado viernes a las cinco de la tarde; a las cinco y media será la primera conferencia a cargo de Saúl Craviotto y Manuel García, que hablarán de 'la cocina de los campeones'.

El rector afirmó que el año pasado visitó la primera feria y «me pareció una buena idea en la que la universidad participó de manera testimonial». Apuntó a que es muy satisfactorio que se realice este año en el campus y se mostró seguro de que va a ser todo un éxito.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, destacó que este año el espacio va a ser mucho y mejor, y se mostró convencido de que va a ser todo un éxito. Destacó que este certamen es un claro ejemplo de la colaboración entre una administración pública y el sector privado. Indicó que hubo mucha más demanda para participar en la parte expositiva que también cuenta la feria. «Agradecemos al Ayuntamiento su confianza para la organización de este evento».

Aníbal Vázquez dijo que espera que la feria siga creciendo año a año, «y en eso estamos trabajando». Destacó que es inestimable la colaboración de la Universidad y de la Cámara de Comercio de Oviedo. «Iremos aumentando el presupuesto para que esta feria sea una cita obligada, en esta edición tenemos el doble de expositores». Habrá un total de treinta stands.