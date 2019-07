El alcalde de Caso reclama batidas de lobos en Redes Propone que sean los ganaderos quienes se encarguen, supervisados por los guardas. «Son personas capaces que saben cuidar del entorno» ALEJANDRO FUENTE CASO. Miércoles, 24 julio 2019, 00:10

«Se tienen que acabar todas las mentiras que hay alrededor del lobo; es un problema muy serio y hay que adoptar medidas en consecuencia. Los ganaderos no pueden seguir alimentando a esta especie alegando mensajes proteccionistas de otros. Todos los políticos tenemos una responsabilidad y hay que afrontarla». El alcalde de Caso, el socialista Miguel Ángel Fernández Iglesias, alerta de que la población de cánidos está creciendo muy rápidamente y eso se traduce en constantes daños en la cabaña ganadera. ¿Cuál es la solución? «Batidas, por lo menos, en el Parque Natural de Redes; pero no de cualquier manera, en las que participen los propios ganaderos supervisados por los guardas. Son personas capaces que saben cuidar de este entorno», aseguraba.

El regidor afirma que la situación es insostenible. Son constantes los ataques a las reses -con muchos casos registrados este fin de semana en Villamorey, en Sobrescobio, y en Veneros- y «donde el lobo se acerca cada vez más a las casas». Y contaba una anécdota de ayer mismo de un trabajador del centro de salud de Coballes: «Se cruzó con uno de estos animales por la carretera esta misma mañana cuando iba a trabajar».

«La población de esta zona de la región se está desesperando porque trabajan por su ganado y luego lo pierden», añadía el responsable municipal. «Tenemos que dejarnos de tonterías y asumir de una vez por todas este problema».

Manifiesta, además, que este incremento de la población del lobo está generando situaciones «de riesgo», decía en referencia a lo ocurrido el domingo en Villamorey, donde una oveja fue devorada junto a las casas de este enclave.

«Hay que acabar con la fama de que el ganadero solo querer cobrar una indemnización cada vez que pierde un animal; ellos no quieren que se les maten sus reses, no quieren acudir a reclamar esa compensación que, en muchas ocasiones, no amortiza lo invertido en su cría», se quejaba el socialista. «Hay que dejar al ganadero que forme parte de la solución», reiteraba.

«La defensa del lobo está muy bien, pero quien quiera mantenerlos, que los lleve a su casa para darles de comer, no a costa de una parte importante de nuestra economía», afirmaba Fernández Iglesias.

Más ataques

«Todo esto es desastroso», se lamentaba ayer una ganadera de La Felguerina, en Caso. Rosario Rodríguez afirma que la semana pasada un ternero fue comido por el lobo. «Estamos hartos de tener que estar constantemente preocupados por lo que le pueda pasar a nuestro ganado; trabajamos por subir al puerto, a cuidar de las reses, y luego pasamos mucho tiempo buscando los restos de las cabezas que han desaparecido para intentar cobrar la compensación del Principado». Es una de las quejas generalizadas del sector, lo que cuesta que la Administración regional admita que se trata de un ataque de lobo para poder cobrar algo de la pérdida económica que supone la muerte un ternero, una oveja o un potro. «Son muchos los casos en los que se registra como una acción de perros salvajes; con esta calificación no hay derecho a compensación a pesar de que haya indicios claros de que han sido lobos», explican los afectados.

Son muchas las voces que reclaman desde hace años que las instituciones se tomen en serio el problema del lobo y que hagan un plan para su control. Aseguran que con estos ataques y las numerosas reses y ovejas que desaparecen hace que muchos ganaderos tengan más pérdidas que beneficios «y nos estemos planteando abandonar la profesión».