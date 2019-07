La alcaldesa pide evitar que desaparezca el concurso de entibadores de Sama Carmen Arbesú. / J. C. ROMÁN «Es triste que un certamen con esta tradición haya cumplido su ciclo y es un sombrío indicio de lo que sucede con nuestros pozos y con el carbón» ALEJANDRO FUENTE SAMA. Viernes, 26 julio 2019, 00:37

La noticia de la posible extinción del concurso nacional de entibadores de Sama, que se viene celebrando desde hace 75 años, ha caído como un jarro de agua fría en Langreo. De hecho, la edición de hoy -en la que participarán veinte parejas por la tarde- puede ser la última. La alcaldesa del concejo, la socialista Carmen Arbesú, se mostraba ayer apenada con la más que posible desaparición de esta tradicional actividad, una de las citas ineludibles del programa festivo de Santiago. Por eso espera y reclama que tenga continuidad. Confía en que solo se trate de un paréntesis y que se pueda recuperar en un futuro.

Arbesú destacaba que el concurso es una cita prestigiosa que ha llevado los nombres de Sama y de Langreo, y la forma de vida asociada al trabajo en la minería, a lugares muy alejados de aquí, a las páginas de los periódicos nacionales y a los reportajes de las televisiones. «Es triste que una competición con esa tradición y ese reconocimiento haya cumplido su ciclo y es también un sombrío indicio de lo que sucede con nuestros pozos y con el carbón», señalaba la regidora langreana.

Los motivos de la más que posible desaparición del certamen los explicaba a EL COMERCIO, Juan Fernández, quien durante tres décadas fue el responsable de organizar el evento. El exminero del Pozo Candín y antiguo miembro de la Brigada de Salvamento Minero afirmaba que no hay relevo generacional para lograr participantes para el concurso, añadiendo que le había costado mucho reunir a las veinte parejas de hoy. Ya no hay explotaciones en activo en el Nalón -y solo queda operativa una en Mieres, Nicolasa-, por lo que no hay mineros y se resiente la incorporación de nuevos entibadores.

Otra de las razones para explicar el final del concurso es que el propio Juan Fernández anunció su renuncia a seguir organizando el evento y, de momento, no hay nadie que quiera coger el testigo. De hecho, solo existe una forma de salvar el concurso en Sama, que alguien quiera dar el paso para seguir organizándolo en el futuro. Eso sí, con los negativos condicionantes de un sector en claro declive por el final de la actividad minera en las comarcas del Nalón y del Caudal. «Yo no quiero hacer una exhibición».