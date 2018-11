Aller lleva dos días sin servicio ferroviario por la avería de un tren Viajeros subiendo en Moreda a uno de los autobuses habilitados para suplir la falta de servicio ferroviario. / J. M. Pardo El fallo se produjo en plena fiesta de los Humanitarios. El tramo entre Moreda y Collanzo se cubre en autobús hasta que se solucione la incidencia ALEJANDRO FUENTE Lunes, 12 noviembre 2018, 19:03

Nuevo caos ferroviario en Aller. El domingo, en plena fiesta de los Humanitarios en Moreda, la línea de Feve de Baína a Collanzo sufrió una avería que obligó a poner en marcha un plan alternativo de transporte que los propios usuarios calificaron de «caótico» por varios motivos. Había más usuarios que plazas en los autobuses y las calles estaban cortadas por las celebraciones por lo que no se podía acceder a la estación, ublicada en pleno centro de la localidad.

Hoy sigue sin haber servicio ferroviario en el concejo. Los viajeros están ya hartos de que se sucedan «casi a diario» los problemas y las averías de los trenes en este trazado. El servicio lo cubren dos unidades; si una de ellas falla, como suele ser habitual y se tiene que llevar a reparar, la empresa ferroviaria opta por mantener los trayectos y las frecuencias entre Baíña y Moreda con uno de los convoyes. Pero para eso hay que sacrificar el servicio que se cubre en la parte alta del valle allerano.

Falta de información

La falta de información es otro de los problemas a los que se enfrentan los viajeros del servicio cuando se produce algún corte en las líneas de tren. Las averías se producen de repente y se pone en marcha el servicio de autobuses lanzadera. «Hay gente, sobre todo mayor, que ya se encuentra en los apeaderos y no reciben información de que no pasará el tren porque tampoco hay personal para ello», criticaba una usuaria.

El alcalde de Aller, David Moreno, no podía esconder su disgusto con este problema, «que existe desde hace muchos años en el concejo pero que se ha visto agravado, sobre todo, desde verano». Fue en agosto cuando el tren no funcionó durante toda una semana; desde entonces, son frecuentes los cortes en el servio siempre desde Moreda. «Al Ayuntamiento no nos avisan de estos problemas. Ya nos hemos puesto en contacto con Feve y con el Consorcio de Transportes para que se busque una solución que solo pasa por una mayor inversión», añadía el regidor. «El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha comprometido mejoras en Cercanías, que espero lleguen también al ancho métrico», subraya.

Moreno también ve con buenos ojos unir el frente municipal que impulsan concejos como Mieres y Langreo para mejorar el servicio ferroviario de Feve. Aller comparte con el concejo mierense los problemas del trazado de Baíñas, y Langreo sufre los problemas añadidos del soterramiento de La Felguera.

