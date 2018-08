Los alleranos hacen un frente común para defender el transporte público El autobús que une Felechosa y Oviedo, a su paso por la localidad de Moreda de Aller. / J.. M. PARDO Tras días sin tren, ahora la amenaza es la operadora de la línea de autobuses, que podría ceder el servicio a una empresa privada y eliminar las frecuencias no rentables MARTA VARELA CABAÑAQUINTA. Miércoles, 15 agosto 2018, 00:39

Desplazarse en transporte público por el concejo de Aller se ha convertido en una actividad de riesgo. Si las frecuencias ferroviarias llevan años fallando y los vecinos temen que se restrinjan, ahora la amenaza se centra en el servicio de autobús a Oviedo. Temen que pueda ocurrir lo mismo que con el ferrocarril e incluso que puedan perder este servicio si se fijan en criterios económicos. La operadora de la línea, Alsa, podría ceder la concesión a otra empresa privada y eliminar así las frecuencias no rentables que ofrece en el municipio, según manifiestan los vecinos.

La alarma a que esto ocurra ha movilizado a los residentes del Valle de Aller que, en pocos días, han recogido más de 2.500 firmas para que se mantengan los actuales horarios y, por supuesto, el servicio que en la actualidad ofrece Alsa. La operadora realiza nueve viajes de Oviedo a Felechosa, desde las siete y media de la mañana a las diez y cuarto de la tarde, y otros ocho en sentido Felechosa-Oviedo, desde las ocho y media a las once y media de la noche. De esta forma, dicen los vecinos, «podemos utilizar este transporte público para ir a estudiar o trabajar a la capital o a otras localidades del área central y al revés».

Afirman que Alsa «no quiere seguir gestionando la línea más» así como que «va a ceder a otro operador privado el servicio». Advierten de que son rumores, aún, pero su temor a que se eliminen algunas frecuencias o se modifiquen horarios, recortando así el servicio, les ha llevado a hacer un frente común y plantear iniciativas para evitar que esto suceda. «Nos da miedo a que se suprima el autobús en los viajes que no tienen de forma estable suficientes usuarios y que no salen rentables», dicen los vecinos.

De ser así, los usuarios del autobús critican que «en el mejor de los casos, nos veríamos obligados a realizar transbordos en Mieres, perdiendo así mucho tiempo». También les preocupa que con este posible cambio de compañía, «nos suban el billete que ahora nos cuesta unos cinco euros, aunque esto nos preocupa algo menos».

La representante vecinal, Isabel Díaz, explica que «pedimos al operador interesado en gestionar esta línea que respete los horarios que tenemos ahora porque la gente está adaptada a ellos». En su opinión, «los viajes que tienen menos usuarios, se compensan con otros que sí son muy rentables» y quiere dejar claro que «no estamos dispuestos a perder el bus».

Ya han entregado las firmas en el Consorcio de Transportes y no descartan emprender más acciones. «Por el momento, no hay nada confirmado pero no podemos perder la única línea pública de la que nos podemos fiar», defienden.