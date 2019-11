«Los alumnos del colegio Jesús Neira de Lena conviven desde hace años con goteras» El director del colegio explica a las representantes de Podemos y a varios padres y madres de alumnos la situación del centro. / J. M. PARDO El centro no descarta movilizarse si desoyen sus peticiones. «Al paso que va esto, los niños no podrán acudir a clase» MARTA VARELA POLA DE LENA. Miércoles, 20 noviembre 2019, 07:36

Llueve fuera, pero también en clase. «Los alumnos del colegio público Jesús Neira de Pola de Lena llevan años conviviendo con goteras», critican desde la dirección del centro, una situación que ya han puesto en conocimiento tanto del Ayuntamiento como de la Consejería de Educación. Pero se les agota la paciencia al no recibir respuesta alguna a su problema. En las aulas, además de pizarras, pupitres y sillas, hay varios calderos que sirven para recoger el agua que cae del techo. «Se debe a que falta acometer una buena reparación y después realizar labores de mantenimiento. No es normal», indicaban ayer desde la comunidad educativa.

«Tanto los alumnos como los profesores tenemos derecho a contar con unas infraestructuras en condiciones y no estar continuamente soportando goteras», reivindicaba ayer el director del centro, Pablo Díaz. No descartan iniciar movilizaciones como señal de protesta si sus demandas no son atendidas. «Son cuestiones de mantenimiento que no se hicieron y ahora los niños y niñas, al paso que va esto, no van a poder estar ahí porque puede haber peligro de desprendimientos», explica Rocío Osorio, presidenta de la AMPA, que urge medidas a las administraciones local y regional.

Unas quejas a las que se sumaba ayer Podemos. La diputada Nuria Rodríguez y la representante de la formación morada en el Ayuntamiento de Lena, Lourdes Suárez, visitaron ayer el colegio. El objetivo, comprobar las deficiencias que presenta el edificio y que repercuten en el día a día del colegio. Numerosas goteras, baldosas levantadas o canalones taponados forman parte de una larga lista de aspectos a mejorar.

«Abandono total»

«La situación evidencia un abandono total, como consecuencia de que en las últimas décadas el dinero de la Consejería de Educación iba destinado a cosas particulares. Pues de aquellos polvos estos lodos», comentaba Rodríguez. El grupo parlamentario en la Junta ha registrado una pregunta urgente para la consejera del ramo, Carmen Suárez, para que dé explicaciones sobre la situación del Jesús Neira y las actuaciones que hay previstas desde el Principado para dar soluciones. «En los días de lluvia a los alumnos les llueve literalmente encima. Ya no caben más excusas y el Gobierno asturiano debe asumir responsabilidades», incide.

Otro tema que preocupa a la comunidad educativa del Jesús Neira es el de una rampa que comunica el patio con el edificio y que incumple la normativa vigente en materia de movilidad y acceso, con una pendiente de más del 25%. «El tema es grave porque también tiene la función de salida de emergencia y no se puede tener en esas condiciones», apostilló el director.