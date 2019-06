Los alumnos del IES Valle de Aller ayudan a retirar los residuos sólidos del río Varios alumnos sostienen la cocina que extrajeron del cauce del río Aller. / E. C. Lograron llenar un contenedor de obra con todo tipo de materiales, entre los que había una cocina, un colchón y tambores de lavadora A. FUENTE MOREDA. Miércoles, 26 junio 2019, 00:18

Un total de 25 alumnos que acabaron este curso primero de ESO participaron en un proyecto educativo centrado en la retirada, de forma altruista y voluntaria, de los residuos sólidos del río Aller en el paso de Marianes (en Moreda). Una acción programada por el Grupo de Trabajo Cooperativo del centro en colaboración con el Proyecto de Salud del centro, La Asociación de Pescadores de El Maravayu, el Ayuntamiento y Cogersa. Según explicó ayer el jefe de estudios, Diego Fernández, se llenó un contenedor de obras hasta arriba de basura.

La actividad se desarrolló el pasado jueves y era el broche final de otro tipo de trabajos previos con los que se pretendía lograr varios objetivos: sensibilizar sobre la problemática de los residuos plásticos y contribuir a su prevención, crear conciencia de la contaminación local, destacar que la suciedad de los ríos acaba en el mar, la importancia del agua dulce, sentir el río como algo próximo de nuestra propiedad, suscitar la participación voluntaria en acciones que promueven el bien común o retirar los residuos sólidos que son un riesgo para el medio ambiente.

«Nos dimos cuenta de que, aunque a primera vista no resalte, la basura está ahí. Entre las piedras y la vegetación hay chatarra, vidrio, toallitas, colillas, plásticos, latas o electrodomésticos. Es el resultado de nuestras malas conductas y de las crecidas del río», señalan los alumnos participantes en el proyecto. Cogersa apoyó la iniciativa proporcionando bolsas, guantes, el contenedor y su posterior transporte y tratamiento de residuos.

«Nuestra misión, esta vez, no era científica. No pretendíamos cuantificar ni obligar, el último día de clase, a que el alumnado usase papel y lápiz, sino mejorar nuestro entorno más próximo. De nada sirve el conocimiento en las aulas si luego, como ciudadanos, los alumnos no comprenden el valor de mantener limpios los entornos naturales», explica el docente. Impresionó mucho, añadía, encontrar animales muertos, un colchón, la defensa de un coche o una cocina de gas. «También encontramos mucha chatarra y tambores de lavadoras».