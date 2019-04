«No hubo ningún jaleo, no ofrecí resistencia y estuve junto al policía en todo momento» La mujer que amenazó con un cuchillo a su marido y su hija en Sotrondio dice que «nunca quise hacerle daño MARTA VARELA San Martín del Rey Aurelio Martes, 30 abril 2019, 10:56

La mujer que el pasado domingo tuvo una discusión en el domicilio familiar y amenazó a su marido e hija con un cuchillo en Sotrondio, declaraba este lunes en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Laviana admitiendo los hechos y alegando que su actuación había sido fruto de un brote psicótico derivado del tratamiento psiquiátrico de larga duración al que está sometida. La mujer, en libertad con cargos, rechazaba sin embargo esta mañana en declaraciones a EL COMERCIO dichas amenazas a sus familiares.

La mujer asegura que «estaba fregando y pude coger un cuchillo o un tenedor pero no me doy cuenta, de lo que si estoy segura es que no salí con nada a la calle, con nada ni amenazando». Y matizaba que «salí a la calle pero no para perseguirlos sino porque mi hija había salido descalza y fui a llevarle unas zapatillas, y a hablar con ella unos minutos, pero no me dejaron».

La presunta autora de las amenazas relata que «la discusión se produjo en mi casa cuando fregaba los cacharros, allí estaba mi marido y mi hija en su habitación». Asegura que en la calle «no hubo ningún jaleo, no ofrecí resistencia y estuve junto al policía en todo momento». Hoy su mayor pena es la decisión de la juez de no dejarla acercarse ni hablar con su hija a la que dice «nunca quise hacerla daño».