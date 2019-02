Un anciano acepta dos años de prisión por tocamientos a una niña en Sotrondio Los padres de la menor y un amigo de ambos, conversan con la abogada antes en el juzgado. / P. LORENZANA Natural de Langreo, admitió los hechos y tendrá que cumplir una orden de alejamiento de la menor durante cuatro años más MARTA VARELA Miércoles, 20 febrero 2019, 00:33

El hombre que se enfrentaba a una pena de tres años de cárcel como presunto autor de un delito de abuso sexual a una menor de ocho años en San Martín del Rey Aurelio aceptó ayer una pena de dos años de prisión tras el acuerdo alcanzado entre la defensa, la Fiscalía y la abogada de la acusación particular. Ese acuerdo evitó que se celebrara el juicio programado en la sección tercera de la Audiencia Provincial, en Oviedo.

También deberá cumplir una orden de alejamiento, de unos 300 metros sobre la niña y el centro escolar al que acudió durante cuatro años, más el pago de una indemnización a la familia -unos 2.000 euros- por responsabilidad civil. El condenado es natural de Langreo y no tiene familia, cobra una pensión no contributiva, «es una persona insolvente», y según vecinos de la zona, podría vivir en la residencia en cuyo exterior se produjeron los tocamientos.

Los hechos tuvieron lugar en el entorno de una residencia de mayores, ubicada en el barrio de San Frechoso, en la localidad de Sotrondio, lo que propició que dos de las trabajadoras del centro pudiesen observar desde una ventana como el hombre llevó a la menor a un aparcamiento trasero. Finalmente, ayer, esas dos empleadas no pudieron dar su versión porque las abogadas de ambas partes llegaron a un acuerdo. El acusado, que acudió a la vista e intentó explicar y disculpar su actuación, terminó por reconocer los hechos por los que debía ser juzgado y aceptó la condena. No contaba con antecedentes de ningún tipo. Los vecinos de la zona aseguraron que no le conocían mucho, pero temen que haya intentado realizar tocamientos en otras ocasiones, si bien no se han constatado otras denuncias al respecto.

La Fiscalía explicó que el acusado, sobre las seis de la tarde del 8 de marzo de 2018, se encontraba en compañía de la menor (nacida en 2009) en las inmediaciones de un centro de personas mayores de San Martín. En un momento dado se ocultó detrás de un coche e introdujo su mano en el pantalón de la niña para hacerle tocamientos.